Любовь Рубцова: «Кумир в фигурном катании из старших – Саша Трусова. Нравится ее характер и прыжки»
Фигуристка Любовь Рубцова оценила свое выступление на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.
В начале года Рубцова получила травму ноги на тренировке.
«Как здоровье после травмы? Уже лучше, все хорошо. Прокат – можно было бы лучше, но всё равно неплохой. Цель была – попасть в шестерку.
Что сказал тренер? Сказал, что можно было бы прыгнуть тройной тулуп, но все равно было неплохо.
Цели на остаток сезона – я бы хотела съездить на финал, на еще одну Россию. Хотелось бы, конечно, попасть в сборную России. К финалу, думаю, попробую четверной риттбергер. Аксель пока не буду прыгать. С риттбергером полегче.
Действительно ли хотели прыгать здесь четверной риттбергер, как было в заявке? Да, но в конце уже передумали.
Как получилось так быстро восстановиться? Как-то получилось. Сами не знали, сможем ли поехать сюда, но в итоге восстановилась. Если посчитать новый год, не тренировалась четыре недели.
Кумир в фигурном катании из старших – Саша Трусова. Нравится ее характер и ее прыжки», – ответила Рубцова на вопросы журналистов.
— Даже не знаю, сложно что-то выбрать. Но скандал с Валиевой запомнился. Ещё четверные Саши Трусовой запомнились.
— А есть ли кто-то из фигуристов, на кого ты равняешься?
— Мне нравится по характеру Аня Щербакова. То, как она может в нужный момент собраться, выйти и сделать. В нужный момент, в нужном месте, в нужное время. ( © вью для „Чемпионата“)
А вот слова Алины по поводу „Круэллы“:
Горбачева о программе «Круэлла»: «Мы выбрали музыку еще до того, как Трусова стала под нее кататься. Кто-то писал в соцсетях, что понравилось, а кто-то – что это плагиат»: https://www.sports.ru/figure-skating/1111483122-gorbacheva-o-programme-kruella-my-vybrali-muzyku-eshhe-do-togo-kak-tru.html
Девочки все умницы, но почему вокруг них такие недалёкие и не профессиональные взрослые?