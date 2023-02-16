Любовь Рубцова: «Кумир в фигурном катании из старших – Саша Трусова. Нравится ее характер и прыжки»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Александра Трусова Любовь Рубцова Фигурное катание

Фигуристка Любовь Рубцова оценила свое выступление на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

В начале года Рубцова получила травму ноги на тренировке.

«Как здоровье после травмы? Уже лучше, все хорошо. Прокат – можно было бы лучше, но всё равно неплохой. Цель была – попасть в шестерку.

Что сказал тренер? Сказал, что можно было бы прыгнуть тройной тулуп, но все равно было неплохо.

Цели на остаток сезона – я бы хотела съездить на финал, на еще одну Россию. Хотелось бы, конечно, попасть в сборную России. К финалу, думаю, попробую четверной риттбергер. Аксель пока не буду прыгать. С риттбергером полегче.

Действительно ли хотели прыгать здесь четверной риттбергер, как было в заявке? Да, но в конце уже передумали.

Как получилось так быстро восстановиться? Как-то получилось. Сами не знали, сможем ли поехать сюда, но в итоге восстановилась. Если посчитать новый год, не тренировалась четыре недели.

Кумир в фигурном катании из старших – Саша Трусова. Нравится ее характер и ее прыжки», – ответила Рубцова на вопросы журналистов. 

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24 комментария

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Джером&Со
Так себе человеческие качества у кумира, если честно. Надеюсь, Люба только прыжки имеет в виду 🤞🏻
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Black&White
Как же так Люба? Тренеры, срочно поговорите с девочкой, чтобы стала правильно отвечать.
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As per
Ответ Gilonjon862
Саша ролевая модель подрастающего поколения. Только из топа Титова, Рубцова, Гордеева называют кумиром, Жилина говорила со времён АП что равняется на неё, многие девочки стали делать кантилевер(до Саши его не вставляли в программы) и квадовая революция таки не затухла, а продолжает жизнь в женской одиночке. У победительницы кстати прога под Круэллу)
Очень много фото начинающих фигуристок с Сашей, что в Хрустальном, что в ЦСКА, что в АП. Дети к ней тянутся и любят за искренний и добрый характер.
+6
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Дудабот Уно
Ответ TheWitcher
В связи с этим особенно пикантно, мне кажется, что выиграла Алина Горбачева, которая равняется на Анну Щербакову 😅 — А есть ли кто-то из фигуристов, на кого ты равняешься? — Мне нравится по характеру Аня Щербакова. То, как она может в нужный момент собраться, выйти и сделать. В нужный момент, в нужном месте, в нужное время. ( © вью для „Чемпионата“) А вот слова Алины по поводу „Круэллы“: Горбачева о программе «Круэлла»: «Мы выбрали музыку еще до того, как Трусова стала под нее кататься. Кто-то писал в соцсетях, что понравилось, а кто-то – что это плагиат»: https://www.sports.ru/figure-skating/1111483122-gorbacheva-o-programme-kruella-my-vybrali-muzyku-eshhe-do-togo-kak-tru.html
— Что больше всего запомнилось тебе с Олимпиады?
— Даже не знаю, сложно что-то выбрать. Но скандал с Валиевой запомнился. Ещё четверные Саши Трусовой запомнились.
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Елисей З
Ответ Vladimir Arutin
Хрусталята, только что хвалили Любу и говорили что ей недодали баллов.Теперь стали резко менять свое мнение .Потому что кумир у Любы не Щербакова .
Недодали, само собой, особенно в кп, особенно не понимаю разницу в компах между Любой и Софьей. Кого называть примером - её дело. Просто катание у них с Сашей очень непохожее, плюс Люба вроде говорила, что для неё важны чистые прокаты.
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private dancer
Ответ Sat397
Какая разница кто у кого кумир, в клубке друзей?))
Ага, в террариуме доброжелателей)
+4
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Anna Stefan
Ответ tanya_1111
За себя потревожиться не хотите? Олицетворение добродетели.
Из-за чего именно я должна за себя тревожиться?
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Елисей З
Ответ Gilonjon862
Саша ролевая модель подрастающего поколения. Только из топа Титова, Рубцова, Гордеева называют кумиром, Жилина говорила со времён АП что равняется на неё, многие девочки стали делать кантилевер(до Саши его не вставляли в программы) и квадовая революция таки не затухла, а продолжает жизнь в женской одиночке. У победительницы кстати прога под Круэллу)
У победительницы другой пример, её тренер говорила об этом в интервью. И Круэллу они выбрали два года назад почти, спасибо большое Алине и тренерам за шикарный образ.
+3
-8
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Sat397
Какая разница кто у кого кумир, в клубке друзей?))
+2
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Vladimir Arutin
Хрусталята, только что хвалили Любу и говорили что ей недодали баллов.Теперь стали резко менять свое мнение .Потому что кумир у Любы не Щербакова .
+20
-7
+13
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TheWitcher
Ответ Gilonjon862
Саша ролевая модель подрастающего поколения. Только из топа Титова, Рубцова, Гордеева называют кумиром, Жилина говорила со времён АП что равняется на неё, многие девочки стали делать кантилевер(до Саши его не вставляли в программы) и квадовая революция таки не затухла, а продолжает жизнь в женской одиночке. У победительницы кстати прога под Круэллу)
В связи с этим особенно пикантно, мне кажется, что выиграла Алина Горбачева, которая равняется на Анну Щербакову 😅

— А есть ли кто-то из фигуристов, на кого ты равняешься?
— Мне нравится по характеру Аня Щербакова. То, как она может в нужный момент собраться, выйти и сделать. В нужный момент, в нужном месте, в нужное время. ( © вью для „Чемпионата“)

А вот слова Алины по поводу „Круэллы“:

Горбачева о программе «Круэлла»: «Мы выбрали музыку еще до того, как Трусова стала под нее кататься. Кто-то писал в соцсетях, что понравилось, а кто-то – что это плагиат»: https://www.sports.ru/figure-skating/1111483122-gorbacheva-o-programme-kruella-my-vybrali-muzyku-eshhe-do-togo-kak-tru.html
+14
-11
+3
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tanya_1111
Ответ Anna Leonova
Уже все места высказались, когда интервью с победительницей будет? Девочки все умницы, но почему вокруг них такие недалёкие и не профессиональные взрослые?
Ну видимо не доросли еще до вашей гениальности.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Ответ Anna Stefan
Прыжки-то ладно, но характер?😮 Как-то тревожно становится за Любаню.
За себя потревожиться не хотите? Олицетворение добродетели.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Иванов
Ответ Лакс
ну вот кумир Саша, и её же хочет обойти с риттом.
Как это риттом? А как же Евген Ваганыч? Она же собиралась...
0
-2
-2
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Даша Лавренова
Ситуация с травмой странноватая, конечно
+3
0
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tanya_1111
Ответ Лакс
ну вот кумир Саша, и её же хочет обойти с риттом.
Ну и что? Одно другому не мешает
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Ответ Gilonjon862
Саша ролевая модель подрастающего поколения. Только из топа Титова, Рубцова, Гордеева называют кумиром, Жилина говорила со времён АП что равняется на неё, многие девочки стали делать кантилевер(до Саши его не вставляли в программы) и квадовая революция таки не затухла, а продолжает жизнь в женской одиночке. У победительницы кстати прога под Круэллу)
И только комментаторы на спортсе всех ненавидят ))
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
Ответ Anna Stefan
Прыжки-то ладно, но характер?😮 Как-то тревожно становится за Любаню.
С языка сняли.Именно так.Основные черты характера Саши -упёртость и полное неприятие критики.Действительно,сомнительный ориентир.
+7
-11
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Ответ плюшевая Ракета
Из прыжков Трусовой, наверное Любе особенно нравится тройной аксель...
Вряд ли)) Хотя Любин, похоже, теперь там же, где аксель Трусовой. Надеюсь, временно.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gilonjon862
Саша ролевая модель подрастающего поколения. Только из топа Титова, Рубцова, Гордеева называют кумиром, Жилина говорила со времён АП что равняется на неё, многие девочки стали делать кантилевер(до Саши его не вставляли в программы) и квадовая революция таки не затухла, а продолжает жизнь в женской одиночке. У победительницы кстати прога под Круэллу)
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лакс
ну вот кумир Саша, и её же хочет обойти с риттом.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
плюшевая Ракета
Ответ Anna Stefan
Прыжки-то ладно, но характер?😮 Как-то тревожно становится за Любаню.
Из прыжков Трусовой, наверное Любе особенно нравится тройной аксель...
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
Прыжки-то ладно, но характер?😮 Как-то тревожно становится за Любаню.
+7
-11
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Leonova
Уже все места высказались, когда интервью с победительницей будет?
Девочки все умницы, но почему вокруг них такие недалёкие и не профессиональные взрослые?
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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