Любовь Рубцова: «Кумир в фигурном катании из старших – Саша Трусова. Нравится ее характер и прыжки»

Фигуристка Любовь Рубцова оценила свое выступление на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

В начале года Рубцова получила травму ноги на тренировке.

«Как здоровье после травмы? Уже лучше, все хорошо. Прокат – можно было бы лучше, но всё равно неплохой. Цель была – попасть в шестерку.

Что сказал тренер? Сказал, что можно было бы прыгнуть тройной тулуп, но все равно было неплохо.

Цели на остаток сезона – я бы хотела съездить на финал, на еще одну Россию. Хотелось бы, конечно, попасть в сборную России. К финалу, думаю, попробую четверной риттбергер. Аксель пока не буду прыгать. С риттбергером полегче.

Действительно ли хотели прыгать здесь четверной риттбергер, как было в заявке? Да, но в конце уже передумали.

Как получилось так быстро восстановиться? Как-то получилось. Сами не знали, сможем ли поехать сюда, но в итоге восстановилась. Если посчитать новый год, не тренировалась четыре недели.

Кумир в фигурном катании из старших – Саша Трусова. Нравится ее характер и ее прыжки», – ответила Рубцова на вопросы журналистов.