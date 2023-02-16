Анастасия Зинина: «Всегда мечтала о фотосессии с лошадьми в стиле 19-го века. Большое спасибо моей фан-группе за шикарный подарок»
Российская фигуристка Анастасия Зинина показала кадры из фотосессии, которую ей подарили болельщики на день рождения.
Сегодня спортсменке исполнилось 16 лет.
«Всегда мечтала о фотосессии с лошадьми в стиле 19-го века. Большое спасибо моей фан-группе за такой шикарный подарок. Я получила незабываемые эмоции.
P. S. Будут еще фотографии», – написала Зинина.
Симпатичная фотосессия получилась.