Анастасия Зинина: «Всегда мечтала о фотосессии с лошадьми в стиле 19-го века. Большое спасибо моей фан-группе за шикарный подарок»

Российская фигуристка показала кадры из фотосессии, которую ей подарили болельщики на день рождения.

Сегодня спортсменке исполнилось 16 лет.

«Всегда мечтала о фотосессии с лошадьми в стиле 19-го века. Большое спасибо моей фан-группе за такой шикарный подарок. Я получила незабываемые эмоции.

P. S. Будут еще фотографии», – написала Зинина.