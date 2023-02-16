Анастасия Зинина: «Всегда мечтала о фотосессии с лошадьми в стиле 19-го века. Большое спасибо моей фан-группе за шикарный подарок»

Теги сборная России фото женское катание Анастасия Зинина Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Зинина показала кадры из фотосессии, которую ей подарили болельщики на день рождения.

Сегодня спортсменке исполнилось 16 лет.

«Всегда мечтала о фотосессии с лошадьми в стиле 19-го века. Большое спасибо моей фан-группе за такой шикарный подарок. Я получила незабываемые эмоции.

P. S. Будут еще фотографии», – написала Зинина.

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8 комментариев

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Сладкий пончик
Хорошенькая. Ей бы гардемарина какого в пару туда
+2
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Katerina Sunny
Настю с Днём рождения! Здоровья и достижения цели в ФК.
Симпатичная фотосессия получилась.
+1
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Бу!
Ответ ретроградный меркурий
И зануд гораздо меньше
что вы, в то время люди придерживались правил в обществе намного строже, чем сейчас. И если Настя хотела фотосессию в стиле девятнадцатого века, то и надо было ей ее организовать, а не просто посадить на лошадь в платье и шляпке.
0
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-3
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ретроградный меркурий
Ответ Бу!
в то время были дамские седла.
И зануд гораздо меньше
+2
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ретроградный меркурий
Классная идея. Настя очень стильно смотрится. Молодцы фанаты
+4
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Бу!
в то время были дамские седла.
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fewral
Она в нереальную красотку вырастет.
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Инна Плотникова
Красиво, Настя и такая задумка совпали. Очень ей идёт такой образ
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