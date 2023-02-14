Татьяна Тарасова: «Если вы решили взять музыку, которая уже была у выдающихся фигуристов, нужно быть на 1000% уверенным, что это будет исполнено лучше»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала, как относится к выбору известной музыки для программ.

– Фигуристы часто берут одинаковую музыку: «Кармен», Рахманинова, Чайковского и т. д. Почему судьи мало поощряют новаторские музыкальные решения?

– Если вы решили взять музыку, которая уже у кого-то была – особенно очень известную, в исполнении выдающихся фигуристов – нужно быть как минимум на 1000% уверенным, что это будет исполнено лучше, чем было, и с новой хореографией.

Я понимаю, что не все способны на новаторство. В учебных целях можно что-то и повторить, для развития. Но выводить спортсменов на серьезные соревнования с ранее использованными шедеврами очень рискованно.

Судьи, конечно, прежде всего, заняты оценкой элементов, им не очень-то до музыки, но эмоционально и подсознательно они делают свои выводы. Возможно, судьи не сильно наказывают за старье, но новаторство иногда поощряют, хотя для этого у них недостаточно рычагов, – сказала Тарасова.