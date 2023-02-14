Татьяна Тарасова: «Если вы решили взять музыку, которая уже была у выдающихся фигуристов, нужно быть на 1000% уверенным, что это будет исполнено лучше»

Теги Татьяна Тарасова сборная России музыка Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к выбору известной музыки для программ.

– Фигуристы часто берут одинаковую музыку: «Кармен», Рахманинова, Чайковского и т. д. Почему судьи мало поощряют новаторские музыкальные решения?

– Если вы решили взять музыку, которая уже у кого-то была – особенно очень известную, в исполнении выдающихся фигуристов – нужно быть как минимум на 1000% уверенным, что это будет исполнено лучше, чем было, и с новой хореографией.

Я понимаю, что не все способны на новаторство. В учебных целях можно что-то и повторить, для развития. Но выводить спортсменов на серьезные соревнования с ранее использованными шедеврами очень рискованно.

Судьи, конечно, прежде всего, заняты оценкой элементов, им не очень-то до музыки, но эмоционально и подсознательно они делают свои выводы. Возможно, судьи не сильно наказывают за старье, но новаторство иногда поощряют, хотя для этого у них недостаточно рычагов, – сказала Тарасова.

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2 комментария

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Alex1104
Абсолютно. Когда выходят на Олимпиаде с композициями, которые были в выдающемся исполнении - режет глаза. Хотя бы аранжировку похитрее.
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KMR
На 2000%
Гулять так гулять )
+1
0
+1
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