Свинин о распадах танцевальных дуэтов в этом сезоне: «Это все от незанятости. Раньше был напряженный график, и времени на разные «фантазии» не оставалось»

Тренеры Ирина Жук и поделились мнением о причинах смены партнеров в российских танцах на льду в текущем сезоне.

– Не стану спрашивать про конкретных спортсменов, потому что, понимаю, для вас это болезненный момент. Но в чем вы видите причину произошедших перемен в наших танцах, со сменой партнеров, тренеров?

Свинин: Я считаю, все эти вещи происходят от «незанятости». Что я имею в виду? В предыдущие годы у спортсменов был очень насыщенный график. К внутренним стартам добавлялись международные соревнования, сейчас наши ребята от них отстранены.

Безусловно, надо отдать должное нашей федерации, сказать огромное спасибо, что в такой сложной ситуации были организованы российские турниры, этапы Гран-при, с призовыми, телетрансляциями. Это мотивировало спортсменов и поддерживает большой интерес к фигурному катанию. В этом плане федерацией была проделана огромная работа.

Тем не менее, если раньше, помимо наших турниров, была возможность выступать еще и на других соревнованиях, все расписывалось от старта к старту, напряженный график, и времени на разные «фантазии» не оставалось.

А когда возникают «пустоты», то появляются разные мысли, а может, попробовать так, с тем, с этим? Отсюда метания от тренера к тренеру, от партнера к партнеру, что, на мой взгляд, не всегда приводит к результату.

Жук: Это как в пословице: в чужой тарелке кусок вкуснее.

Свинин: Танцы на льду – не парное и не одиночное катание. Танцорам нужно больше времени, чтобы стать «матерой парой». В танцах на льду время работает на тебя. И не бывает такого, что сменил партнера и сразу стал звездой.

Если вы проанализируете разные примеры, то сами ответите на вопрос, чем нередко заканчиваются метания от тренера и партнеров.

Так что мое мнение, на происходящие изменения повлияла непростая текущая ситуация. Когда возникает некий «вакуум», то только тренироваться – не всем интересно. Это рутина, с которой не все справляются.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов