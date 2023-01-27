Никколо Мачии: «Олимпиада-2026 – наша главная цель. Нужно быть готовыми к сильной конкуренции, например, если вернутся российские спортсмены»

Теги сборная Италии пары Никколо Мачии Сара Конти Фигурное катание

Чемпионы Европы-2023 в парном катании итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии рассказали Sports.ru, какие российские пары им нравятся, а также назвали Олимпиаду-2026 своей главной целью.

«Нам всегда нравились российские пары – особенно Евгения ТарасоваВладимир Морозов и Татьяна ВолосожарМаксим Траньков», – сказала Конти.

«Да, я всегда восхищался тем, как катались Татьяна с Максимом.

Мы с Сарой встали в пару три года назад – с прицелом на домашнюю Олимпиаду-2026. Поэтому Игры – конечно, наша главная цель, нам надо много работать, расти и становиться сильнее.

Нужно быть готовыми к тому, что в Милане будет сильная конкуренция – например, если вернутся российские спортсмены», – отметил Мачии.

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9 комментариев

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AMS
Какие слабенькие новоявленные чемпионы.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ 22somebody22
Ахахахахааа серьёзно верит,что к 26-му году СВО никак не кончится и российские фигуристы будут "дома" сидеть,а он ОЧ станет))) Коль,спасибо,повеселил на ночь)))
Не закончится. СВО минимум на 5 лет, это затяжной конфликт. Так что будем сидеть дома в 2026том.
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Здравый@смысл@
Ответ 22somebody22
Ахахахахааа серьёзно верит,что к 26-му году СВО никак не кончится и российские фигуристы будут "дома" сидеть,а он ОЧ станет))) Коль,спасибо,повеселил на ночь)))
Спасибо за комментарий! Лучше и не скажешь)
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22somebody22
Ахахахахааа серьёзно верит,что к 26-му году СВО никак не кончится и российские фигуристы будут "дома" сидеть,а он ОЧ станет)))
Коль,спасибо,повеселил на ночь)))
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Сейлем Сэйберхеген
Сверху дали команду: создавать почву для возвращения. Надолго не хватило их: зато теперь мы будем наслаждаться чистыми прокатами и зреложенским
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InnaPr16
Должны вернуться россияне!!!! Без России парное катание стоит на месте. Посмотрела протоколы, тодес только у нескольких пар на 4 уровень, а подкрут- плакать хочется(
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-2
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Mira Val
Надо конечно, завязывайте с секвенциями с одинарным акселем)
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Ольга Воеводина
Ответ Саша Кутузова
ВернуТСЯ, грамотеи. Исправьте.
+ Меня прямо резануло это "ться"
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Саша Кутузова
ВернуТСЯ, грамотеи. Исправьте.
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