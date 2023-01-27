Никколо Мачии: «Олимпиада-2026 – наша главная цель. Нужно быть готовыми к сильной конкуренции, например, если вернутся российские спортсмены»

Чемпионы Европы-2023 в парном катании итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии рассказали Sports.ru, какие российские пары им нравятся, а также назвали Олимпиаду-2026 своей главной целью.

«Нам всегда нравились российские пары – особенно – и – », – сказала Конти.

«Да, я всегда восхищался тем, как катались Татьяна с Максимом.

Мы с Сарой встали в пару три года назад – с прицелом на домашнюю Олимпиаду-2026. Поэтому Игры – конечно, наша главная цель, нам надо много работать, расти и становиться сильнее.

Нужно быть готовыми к тому, что в Милане будет сильная конкуренция – например, если вернутся российские спортсмены», – отметил Мачии.