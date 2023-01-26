Илья Малинин: «Собираюсь посвятить следующие годы подготовке к Олимпиаде, чтобы подойти к ней в лучшей форме»

Теги чемпионат США сборная США мужское катание Олимпиада-2026 Илья Малинин Фигурное катание

Американский фигурист Илья Малинин рассказал о своих спортивных планах.

«Я действительно хочу попытаться выиграть национальный чемпионат в 2023-м. У меня уже были надежды на это, но в прошлом году они оказались нереалистичными. Выиграть чемпионат – одна из целей, о которых я мечтаю.

Один из аспектов, на которых я сосредоточен в этом сезоне, – это артистизм. А также изменение программ по сравнению с прошлым годом – для того, чтобы придать им больше художественной выразительности и некой креативности.

Не думаю о том, что мне обязательно надо занимать первые места. Я понимаю, что моя главная задача – выступать чисто и катать программы с как можно большей стабильностью.

Я счастлив и собираюсь по-настоящему посвятить следующие годы своей подготовке – чтобы, насколько это возможно, подойти к Олимпиаде в лучшей форме (следующие зимние Игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо – Sports.ru).

Попытаюсь показать там действительно хорошее катание, но считаю, что важно также не слишком забегать вперед», – сказал Малинин.

16 комментариев

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Anita#
Ответ Ayla
а кто сейчас есть в возрасте 18-20 лет способный стать топом для ОИ? в МО фундамент закладывается за несколько лет, это не женская одиночка, где каждый год новые
Шоме хоть и не 20 лет, но на покой он пока не собирается:)
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verb
Ответ Блинчик
Термосами дольше пользуются.
😄 Куда катится мир, если сам Блинчик не хочет поддержать Натаниэля накануне Бала Вампиров. Я про ISU Awards.
+1
0
+1
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Блинчик
Ответ verb
Натан не стакан, он термос. Штучная работа.)) Чо так жёстко-то.
Термосами дольше пользуются.
+1
0
+1
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verb
Ответ Блинчик
Во-во. Натанчик хоть и тот ещё стаканчик, но король, а не вот этот вот треш и кринж в шапке гопника.
Натан не стакан, он термос. Штучная работа.)) Чо так жёстко-то.
+2
0
+2
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Блинчик
Очень правильно, что на ОИ взяли Джейсона Брауна, а этого смутьяна оставили дома смотреть ОИ по телевизору.
+3
-3
0
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Блинчик
На грядущем ЧМ буду болеть за Шомяка (опять), за Томоно, за Ямамото, за Фа, Эмойза, даже за Грассля, в общем, за любого, только лишь бы не вот это недоразумение с манией величия.
+3
-3
0
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Блинчик
Ответ verb
Верните Натана.
Во-во. Натанчик хоть и тот ещё стаканчик, но король, а не вот этот вот треш и кринж в шапке гопника.
+3
-2
+1
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Блинчик
"У меня уже были надежды на это, но в прошлом году они оказались нереалистичными."
Совсем того или прикидывается? Если бы Илюше на том ЧСША поставили заслуженные компы, он бы там вообще на пьедестал не попал.
+4
-4
0
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ano
Ответ Ayla
а кто сейчас есть в возрасте 18-20 лет способный стать топом для ОИ? в МО фундамент закладывается за несколько лет, это не женская одиночка, где каждый год новые
На японцев посмотрите, там и вырастет кто-нибудь.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ano
Ответ Ayla
а кто сейчас есть в возрасте 18-20 лет способный стать топом для ОИ? в МО фундамент закладывается за несколько лет, это не женская одиночка, где каждый год новые
Пока не просматривается, но Ханю в 2011 тоже четверные не прыгал, только пытался. А Малинин имеет все шансы прыжковым фигуристом и остаться. Смотреть вообще неинтересно, даже неинтересно, прыгнетнет, так, в дайджесте потом глянуть...
+2
0
+2
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Елена Иванова
Ответ Ayla
а кто сейчас есть в возрасте 18-20 лет способный стать топом для ОИ? в МО фундамент закладывается за несколько лет, это не женская одиночка, где каждый год новые
Вы его на Гран-При видели?
+3
0
+3
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Ayla
Ответ Елена Иванова
Да ладно Вам.
а кто сейчас есть в возрасте 18-20 лет способный стать топом для ОИ? в МО фундамент закладывается за несколько лет, это не женская одиночка, где каждый год новые
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Елена Иванова
Ответ Ayla
Вот у кого конкурентов вообще нет, совсем, просто голяк....
Да ладно Вам.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
verb
Верните Натана.
+3
-4
-1
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Ayla
Вот у кого конкурентов вообще нет, совсем, просто голяк....
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
Никто в этом и не сомневается, счастливчик.
+6
-3
+3
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