Илья Малинин: «Собираюсь посвятить следующие годы подготовке к Олимпиаде, чтобы подойти к ней в лучшей форме»

Американский фигурист Илья Малинин рассказал о своих спортивных планах.

«Я действительно хочу попытаться выиграть национальный чемпионат в 2023-м. У меня уже были надежды на это, но в прошлом году они оказались нереалистичными. Выиграть чемпионат – одна из целей, о которых я мечтаю.

Один из аспектов, на которых я сосредоточен в этом сезоне, – это артистизм. А также изменение программ по сравнению с прошлым годом – для того, чтобы придать им больше художественной выразительности и некой креативности.

Не думаю о том, что мне обязательно надо занимать первые места. Я понимаю, что моя главная задача – выступать чисто и катать программы с как можно большей стабильностью.

Я счастлив и собираюсь по-настоящему посвятить следующие годы своей подготовке – чтобы, насколько это возможно, подойти к Олимпиаде в лучшей форме (следующие зимние Игры пройдут в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо – Sports.ru).

Попытаюсь показать там действительно хорошее катание, но считаю, что важно также не слишком забегать вперед», – сказал Малинин.