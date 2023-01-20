«Всегда следуй своей мечте и не отвлекайся на трудности». Козловский поздравил Бойкову с днем рождения

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Козловский поздравил свою партнершу Александру Бойкову с днем рождения.

Бойковой 20 января исполняется 21 год.

«Поздравляю с днем рождения моего дорогого друга и верного соратника! Будь уверена в себе и своих внутренних силах.

Всегда следуй своей мечте и не отвлекайся на трудности, возникающие на твоем пути. Преодолевай их с легкостью. С праздником тебя!» – написал Козловский.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergey-ld
А вот ведь хорошо написал Козловский, без всяких соплей: "Поздравляю с днем рождения моего дорогого друга и верного соратника"!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lebedstory
Удачи Сашеньке и в спорте, и в жизни. Поздравляю самую умную красавицу, самую красивущую умницу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леличек
Александру с днем рождения! Здоровья, счастья, мира и побед на стартах!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВИван
С днём рождения красавицу и умницу Александру и всего самого прекрасного ей!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
Мило
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
viv2
Александру с днем рождения!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий