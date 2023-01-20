«Всегда следуй своей мечте и не отвлекайся на трудности». Козловский поздравил Бойкову с днем рождения
Российский фигурист Дмитрий Козловский поздравил свою партнершу Александру Бойкову с днем рождения.
Бойковой 20 января исполняется 21 год.
«Поздравляю с днем рождения моего дорогого друга и верного соратника! Будь уверена в себе и своих внутренних силах.
Всегда следуй своей мечте и не отвлекайся на трудности, возникающие на твоем пути. Преодолевай их с легкостью. С праздником тебя!» – написал Козловский.
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