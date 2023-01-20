«Всегда следуй своей мечте и не отвлекайся на трудности». Козловский поздравил Бойкову с днем рождения

Российский фигурист поздравил свою партнершу с днем рождения.

Бойковой 20 января исполняется 21 год.

«Поздравляю с днем рождения моего дорогого друга и верного соратника! Будь уверена в себе и своих внутренних силах.

Всегда следуй своей мечте и не отвлекайся на трудности, возникающие на твоем пути. Преодолевай их с легкостью. С праздником тебя!» – написал Козловский.