«Есть побольше точно можно. И спать пару дней». Бойкова и Козловский о праздновании Нового года и итогах сезона

Теги сборная России чемпионат России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Кубок Первого канала по фигурному катанию Серия Гран-при России Фигурное катание

Чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале рассказали об итогах сезона и дальнейших планах.

О чемпионате России

Бойкова: Мы очень рады, что во второй раз поднимаемся на высшую ступеньку пьедестала чемпионата России – это очень круто, очень радостно. Потому что именно вторая победа стала для нас самой долгожданной, наверное.

Козловский: Было тяжело, сложно. В России вообще первоклассные спортсмены и соперники самого высокого уровня, поэтому борьба была напряженной. И, если вы смотрели соревнования, до самого последнего момента было неясно, кто победит, и разрыв был минимальный.

Вообще, хотелось бы отметить, что медали в этом году были одни из самых красивых на нашей памяти. У нас пять комплектов наград, пять раз мы становились на пьедестал чемпионата страны, и это самая красивая медаль.

О спортивном режиме в Новый год

Бойкова: Ну, есть побольше точно можно, ха-ха. И спать – тоже есть пара дней. До Нового года есть пара дней, после Нового года обычно мы выходим на тренировки 3-го числа, но сегодня мы приехали к вам сюда и выедем только завтра, наверное.

Козловский: Сегодня [тренировка] не планируется.

О Кубке Первого канала

Бойкова: Будем ли участвовать? Да, конечно!

Козловский: В Москве соберутся сильнейшие спортсмены, которые будут поделены на две команды, и по итогу соревнований определится победитель. В прошлом году победила «Красная машина» – в составе команды были и мы. В этом году посмотрим. Я думаю, борьба будет максимально напряженной.

О Гран-при России

Бойкова: В этом году была серия Гран-при, и мы не пересекались с самыми сильными парами, то есть с первыми номерами сборной: пока одни соревнуются – другие тренируются. И часто даже смотришь трансляцию, будучи на своей тренировке. Поэтому да, мы следим [за соперниками].

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6 комментариев

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Ответ Бедоносец
Ждём КПК с нетерпением, МИГи жаждут реванша.🙆😊
МиГи-то в целом стабильны.
Мне интереснее, чë там покажут ТМ.
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Маргарита В Сафронова
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Молодцы ребята. Так красиво, сильно вернули свой титул. Столько эмоций подарили!
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Sincere
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Ответ мистер бин
Во всем мире сезон в разгаре, а у нас закончили уже.
Вообще-то нет, кубок 1 канала скоро, а в марте финал ГП.
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мистер бин
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Во всем мире сезон в разгаре, а у нас закончили уже.
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Бедоносец
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Ждём КПК с нетерпением, МИГи жаждут реванша.🙆😊
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Товарищ Майор.
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Козловский вышел из леса
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