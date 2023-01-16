Тренер Горбачевой: «Учим четверной тулуп, боремся с тройным акселем. Алина понимает, что без него сейчас никуда, но прыжок дается тяжело»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер фигуристки Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала, какие элементы ультра-си учит ее подопечная. 

– На соревнованиях мы видели только четверной сальхов в исполнении Алины. Какие прыжки есть еще в ее арсенале?

– Сальхов у нее достаточно стабильный. Учим тулуп, боремся с трикселем. Алина понимает, что без него сейчас никуда. Но прыжок дается тяжело. Все остальное в стадии подводящих упражнений. К концу сезона точно попробуем лутц.

– Четверной сальхов учили с Алиной вы? Не страшно было запускать ученицу в квад?

– Прыжковыми работами с ней всегда занималась только я. А почему мне должно было быть страшно?

– Первый квад первого ученика – волнительный момент.

– Иногда второй раз делать страшнее. Первый раз ты не понимаешь, как это будет выглядеть, а второй уже знаешь. У меня страха не было.

– Долго боролись с четверным?

– Мы начали учить четверной, когда Алина было 12 лет. Все шло достаточно быстро, были хорошие попытки. А потом у Алины начался сложный период взросления, три перелома, мы не трогали четверные.

В прошлом сезоне, после юниорских прокатов, мы начали его заново учить, и первый четверной Алина прыгнула на этапе Кубка России в Казани. Во второй половине сезона Алина сказала, что готова исполнить четверной в программе и сделала это на Финале Кубка России с первой попытки.

В конце прошлого сезона она сломала ногу, все лето мы восстанавливалась, и прыгать с левой ноги начали только в сентябре.

– Во время Олимпиады-2026 Алине будет 18 лет. Есть понимание, как сохранить многооборотные прыжки до этого возраста?

– Никогда не пробовала это делать, поэтому точно ответить на вопрос не могу. Глядя на Лизу Туктамышеву, могу предположить, что достаточно держать себя в хорошей форме и хотеть это делать.

Лиза же катается с удовольствием, она кайфует от себя и от того, что делает на льду. Это помогает ей оставаться в форме, – сказала Федченко.

14 комментариев

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Vladimir Arutin
Самое интересное в этом интервью, что Горбачева прекратила сотрудничество с Железняковым . Железяка еще не ответил ?
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tancha.20
Ну зачем ноги ломать если есть Жилина, которая на стартах разве что 4F не показала. Ждать пока она дорастёт до ботинок Трусовой, которые ей достались от Саши по наследству, бесполезно! А примотанные скотчем они не слетают. Так что пару бобин скотча Веронике и вперед!!! :))
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Любитель_ФК
Ответ ретроградный меркурий
Да, а путь-то у девочки куда как непростой. Три перелома - это не шутки. И после этого выучить квады. Молодец Горбачева, девочка с характером.
Вот эти три перелома, как раз и напрягают. Три перелома у одной фигуристки, за довольно короткий срок, немного тревожно, а впереди разучивание еще одного квада и триксель, который не идет.
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ретроградный меркурий
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Странно, а вот Самоделкину за такой подход всегда здесь подвергали остракизму. Как флюгер общественного мнения работает?
Пока Самоделкина работала у Давыдова, к ней очень хорошо относились. А когда Соня перешла к Соколовской, все сразу поняли, чем все закончится, поэтому и критиковали Соню. И не зря - Соколовская показала, что не умеет работать с девочками
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Sat397
Алина очень компактная фигуристка, думаю за счет этого у неё будут большие преимущества над другими.
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Ягун Ягунини
Насколько всё индивидуально. Саша Трусова первым из квадов прыгнула сальхов, но он всегда был у неё самым проблемным. Другие квадистки или вообще не прыгают 4С или делают это редко. А вот у Алины пошел именно сальхов.
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Гарниенко не болеет за Россию
Странно, а вот Самоделкину за такой подход всегда здесь подвергали остракизму. Как флюгер общественного мнения работает?
+2
-2
0
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Этери горячая
Новая российская ракета!
+1
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Svetlana Yablonskaya
Очень интересная девочка с характером и своим лицом уже сейчас, удачи!
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Тайга86
Очень нравится их команда. Удачи. Алинка прелесть малышка, но зато с каким характером! Пусть все сложится успешно и без травм.
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Галина Гаврицкова
"Лапидарность" пишет, что Ирина Хавронина встала в пару с Д.Нарижным, пара будет тренироваться у Д.Самохина.
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ретроградный меркурий
Да, а путь-то у девочки куда как непростой. Три перелома - это не шутки. И после этого выучить квады. Молодец Горбачева, девочка с характером.
+11
-2
+9
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Додик Аксель
Удачи Алине и тренерам в их борьбе с освоением прыжков ультра-си ! Успешного выступления на КПК !
+4
-1
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Denkaaaa
Алинка очень хорошая и очень интересная спортсменка,у нее много фишек.
хочется пожелать ей успеха,и много побед,ждем на КПК))
+7
-1
+6
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