Тренер Горбачевой: «Учим четверной тулуп, боремся с тройным акселем. Алина понимает, что без него сейчас никуда, но прыжок дается тяжело»

Тренер фигуристки Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала, какие элементы ультра-си учит ее подопечная.

– На соревнованиях мы видели только четверной сальхов в исполнении Алины. Какие прыжки есть еще в ее арсенале?

– Сальхов у нее достаточно стабильный. Учим тулуп, боремся с трикселем. Алина понимает, что без него сейчас никуда. Но прыжок дается тяжело. Все остальное в стадии подводящих упражнений. К концу сезона точно попробуем лутц.

– Четверной сальхов учили с Алиной вы? Не страшно было запускать ученицу в квад?

– Прыжковыми работами с ней всегда занималась только я. А почему мне должно было быть страшно?

– Первый квад первого ученика – волнительный момент.

– Иногда второй раз делать страшнее. Первый раз ты не понимаешь, как это будет выглядеть, а второй уже знаешь. У меня страха не было.

– Долго боролись с четверным?

– Мы начали учить четверной, когда Алина было 12 лет. Все шло достаточно быстро, были хорошие попытки. А потом у Алины начался сложный период взросления, три перелома, мы не трогали четверные.

В прошлом сезоне, после юниорских прокатов, мы начали его заново учить, и первый четверной Алина прыгнула на этапе Кубка России в Казани. Во второй половине сезона Алина сказала, что готова исполнить четверной в программе и сделала это на Финале Кубка России с первой попытки.

В конце прошлого сезона она сломала ногу, все лето мы восстанавливалась, и прыгать с левой ноги начали только в сентябре.

– Во время Олимпиады-2026 Алине будет 18 лет. Есть понимание, как сохранить многооборотные прыжки до этого возраста?

– Никогда не пробовала это делать, поэтому точно ответить на вопрос не могу. Глядя на Лизу Туктамышеву, могу предположить, что достаточно держать себя в хорошей форме и хотеть это делать.

Лиза же катается с удовольствием, она кайфует от себя и от того, что делает на льду. Это помогает ей оставаться в форме, – сказала Федченко.