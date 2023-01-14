Владимир Морозов: «Очень нравится показательный номер Валиевой, она удивительно смогла передать образ, мимику и жесты Уэнздей. Камила – просто гений на льду»

Теги сборная России пары женское катание Евгения Тарасова Владимир Морозов Камила Валиева Фигурное катание

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились мнением о показательном номере Камилы Валиевой «Уэнздей». 

– Настоящий фурор произвел показательный номер Валиевой. Поскольку вы тренируетесь на одном катке, возможно, видели процесс постановки этого номера. На ваш взгляд, насколько Камила вжилась в образ Уэнздей из семейки Адамс?

Морозов: Я видел какие-то кусочки постановки программы. Мне очень нравится ее показательный номер: она удивительно смогла передать образ, мимику и жесты Уэнздей. Камила – просто гений на льду!

Тарасова: Камила – очень талантливая. Я уверена, что она может показать и не только драму или готику.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

7 комментариев

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Зиля Бадриева
Спасибо Владимиру и Женечке за поддержку Камилы.
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Sektor_5
Уэнсдей - шедевр постановки и исполнения, буквально взорвал интернет своим появлением 25 декабря минувшего года, произвёл настоящий фурор. Успех просто бешеный, просмотры везде зашкаливают, о Камиле все говорят и восхищаются. Как же здорово, что тренера этим суперским номером сумели так блестяще раскрыть иные грани необычайно одарённой Камилы, просто снимаю перед ними шляпу. А Камила просто любовь.💜💥🔥
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Люба Люба
Что верно, то верно. Камила гениальная фигуристка и все образы ей подвластны, дело за хореографом только
+4
-2
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Алексей Венедиктов
+100500!!
+2
-2
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Denkaaaa
та показалка действительно была поразительно хороша!!программа очень хорошая,Глейх постарался))
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Nassta
Надо же как-то одновременно все вспомнили про прошлогоднюю показалку
Она не прошлогодняя. Она этого сезона, а он ещё не закончен.
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Nassta
Надо же как-то одновременно все вспомнили про прошлогоднюю показалку
+6
-1
+5
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