Владимир Морозов: «Очень нравится показательный номер Валиевой, она удивительно смогла передать образ, мимику и жесты Уэнздей. Камила – просто гений на льду»

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании и Владимир Морозов поделились мнением о показательном номере «Уэнздей».

– Настоящий фурор произвел показательный номер Валиевой. Поскольку вы тренируетесь на одном катке, возможно, видели процесс постановки этого номера. На ваш взгляд, насколько Камила вжилась в образ Уэнздей из семейки Адамс?

Морозов: Я видел какие-то кусочки постановки программы. Мне очень нравится ее показательный номер: она удивительно смогла передать образ, мимику и жесты Уэнздей. Камила – просто гений на льду!

Тарасова: Камила – очень талантливая. Я уверена, что она может показать и не только драму или готику.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой