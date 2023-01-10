Леванди о переходе Забияко в Россию: «Сожалею, что Наташа потеряла 4 года. Могла бы добиться большего, приняв это решение пораньше»

Эстонский тренер по фигурному катанию Анна Леванди рассказала, как относится к переходам спортсменов из других стран.

– Российские фигуристы просились к вам под эстонский флаг? Почему бы не взять сильную девочку – и она тут же принесла бы медали.

– Нет. Это позиция нашей федерации, и мы очень ей за это благодарны. Если бы в свое время страна встала на легионерский путь, наше фигурное катание сразу бы умерло. Потому что если на главные старты ездят другие, у тебя нет стимула расти. Для себя можно делать и фонарики, а в спорте на результат тогда смысла нет. Это дало нам возможность внутреннего развития и долгой перспективы.

При этом для парного катания, для танцев нам пришлось взять ребят-легионеров. Мы хотим команду, потому что когда в танцах в стране всего один дуэт – это бессмысленно. Без конкуренции ничего не движется. Какая бы хорошая пара ни была.

У нас есть и обратный пример. Наташе Забияко, которая в детском возрасте была моей ученицей, мы искали партнеров – переубивали ее практически, а что сделаешь? Такую девочку жалко было бы оставлять и удерживать, ее бы вообще переломали тут. Она два раза была с серьезной травмой позвоночника. Зачем? Ее надо отдавать в сильную школу, в систему, в сильный парный центр с лучшими специалистами, где все сделано для парного катания.

Это был, безусловно, правильный шаг. Я сожалею, что Наташа тогда потеряла 4 года. Могла бы добиться гораздо большего, приняв это решение пораньше, – считает Леванди.

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