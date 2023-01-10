Леванди о переходе Забияко в Россию: «Сожалею, что Наташа потеряла 4 года. Могла бы добиться большего, приняв это решение пораньше»

Теги сборная России пары сборная Эстонии Наталья Забияко переходы Анна Леванди Фигурное катание

Эстонский тренер по фигурному катанию Анна Леванди рассказала, как относится к переходам спортсменов из других стран.

Российские фигуристы просились к вам под эстонский флаг? Почему бы не взять сильную девочку – и она тут же принесла бы медали.

– Нет. Это позиция нашей федерации, и мы очень ей за это благодарны. Если бы в свое время страна встала на легионерский путь, наше фигурное катание сразу бы умерло. Потому что если на главные старты ездят другие, у тебя нет стимула расти. Для себя можно делать и фонарики, а в спорте на результат тогда смысла нет. Это дало нам возможность внутреннего развития и долгой перспективы.

При этом для парного катания, для танцев нам пришлось взять ребят-легионеров. Мы хотим команду, потому что когда в танцах в стране всего один дуэт – это бессмысленно. Без конкуренции ничего не движется. Какая бы хорошая пара ни была. 

У нас есть и обратный пример. Наташе Забияко, которая в детском возрасте была моей ученицей, мы искали партнеров – переубивали ее практически, а что сделаешь? Такую девочку жалко было бы оставлять и удерживать, ее бы вообще переломали тут. Она два раза была с серьезной травмой позвоночника. Зачем? Ее надо отдавать в сильную школу, в систему, в сильный парный центр с лучшими специалистами, где все сделано для парного катания.

Это был, безусловно, правильный шаг. Я сожалею, что Наташа тогда потеряла 4 года. Могла бы добиться гораздо большего, приняв это решение пораньше, – считает Леванди.

Из Анны Кондрашовой в Анну Леванди: интервью звезды советской фигурки, которая теперь важный тренер в Эстонии

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11 комментариев

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Asya Franke
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Ответ Orange carrot
Забияко вполне выжала максимум из своих возможностей, как и Энберт.
Ну относительно, они только вошли в мировой топ, как пришлось закончить из-за здоровья партнера. Конечно, могли бы добиться большего, встань в пару раньше. Посто элементарно по времени
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Алё? Алёна
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Ответ Orange carrot
Забияко вполне выжала максимум из своих возможностей, как и Энберт.
Вот-вот, это для Эстонии Забияко была бриллиант, а в России много талантливых девочек, выбор есть.
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Ostinato
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Мысли у нее скачут в разные стороны. Системы в ответах никакой. То за долгий спорт и гуманизм, то убивали Забияко. То за местных ратует, но легионеров все равно надо. Опять таки говорит, что если своих нет, то мотивация уходит, но конкуренция с чужими их убивает.
Представляете что это за тренер, селитра в каждом предложении себе противоречит.
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Doctor of Philosophy
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Ответ Svetmel
" Наше фигурное катание бы умерло" . А я думаю, что оно и сейчас на ладан дышит. Забияку "переубивали практически"? Как же так? Это, по мнению многих, исключительно один тренерский штаб делает.
Вы население Эстонии-то посмотрите. И сравните с населением ведущих фигурнокатательных стран. С учётом этого фактора фигурное катание в Эстонии вполне себе развивается, а отнюдь не на ладан дышит.
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Александра Волкова
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очень сдали эстонки, Эва-лотта уже который сезон в развале, Нина тоже не блещет.
вот поляки не кривили душой - взяли Куракову и счастливы до небес.
так что ничего ужасного в легионерах нет
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kate_ko
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Анна очень путано излагает свои мысли: то не надо легионеров, то надо, то в эстонском ФК один сплошной гуманизм, то чуть не поубивали Наташу, то в России черт-те что, то правильная система. интересно, но ничего непонятно
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Maria L
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Ответ Лека-Лека
Леванди серьезно считает, что под ее руководством Наташа чего-то смогла бы добиться? После драки кулаками не машут.
Кроме заголовка что-то еще прочитали? Оно и видно что нет
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Svetmel
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" Наше фигурное катание бы умерло" . А я думаю, что оно и сейчас на ладан дышит. Забияку "переубивали практически"? Как же так? Это, по мнению многих, исключительно один тренерский штаб делает.
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Александр Шульгин
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Ответ Лека-Лека
Леванди серьезно считает, что под ее руководством Наташа чего-то смогла бы добиться? После драки кулаками не машут.
Вы хоть прочтите она наоборот пишет что ей раньше надо было перейти
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Orange carrot
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Забияко вполне выжала максимум из своих возможностей, как и Энберт.
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Лека-Лека
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Леванди серьезно считает, что под ее руководством Наташа чего-то смогла бы добиться?
После драки кулаками не машут.
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