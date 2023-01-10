Анна Леванди: «В Эстонии была схема финансирования, похожая на российскую. Но не было мне комфортно, что фигурист приносит конвертик»

Серебряный призер чемпионата мира-1984 Анна Леванди рассказала, как устроено фигурное катание в Эстонии с точки зрения финансов.

– Первые дотации выделяются на муниципальном уровне – просто за то, что ребенок занимается спортом. Ну и родители доплачивают.

На уровне федерации есть проект финансирования спортсменов, я сама написала его лет 10 назад. Он начинает работать на уровне новисов, потом юниоры и взрослые – там все подробно и прозрачно расписано: за что и сколько платит федерация, кого готова поддерживать.

Поэтому когда ты начинаешь представлять интерес для страны, когда показываешь результаты, то ни за что уже не платишь. Лед, специалистов, костюмы, коньки – тебе оплачивают все. 6 лет назад в Таллине открылась муниципальная спортшкола, и если ты из нее отобрался с хорошим результатом, то для тебя все бесплатно.

– А кому тогда идут призовые?

– Все уходит спортсмену. А тренер получает выплату от федерации, спортсмен не платит тренеру ничего. И это правильно, гуманно и тактично. У нас когда-то была схема, похожая на сегодняшнюю российскую. Но мне это не очень нравится, не было мне комфортно от того, что фигурист должен приносить мне конвертик. Может, потому что я еще помню себя спортсменом.

У меня сын получает призовые за турниры – и я горжусь им как мать, что он сам себе заработал. Федерации, кстати, спортсмен тоже ничего не отчисляет – более того, я как тренер получаю от них премию за результат своего спортсмена. Схема выстраивалась долго, но я горжусь, что у нас никто не доит спортсменов.

У нас в федерации все очень прозрачно, я за это боролась. Нас мало, нам никак не выжить с подковерными интригами. У нас все построено на спортивных результатах. Отбор на Европу, например, не зависит от результата только чемпионата Эстонии. Решает не федерация, а сами спортсмены – своими выступлениями. Из трех турниров – челленджеры им достались или этапы Гран-при, не важно – выбираются два лучших результата, и по ним уже определяют.

в прошлом сезоне попала на Олимпиаду, но на ЧМ уже не отобралась – туда поехала . Шансы есть у всех, двери в сборную открыты. Я это называю боем гладиаторов: ты должен быть сильнейшим не в прошлом сезоне, не за былые заслуги, а сейчас. Спорт – штука быстрая и честная, – сказала Леванди.

Из Анны Кондрашовой в Анну Леванди: интервью звезды советской фигурки, которая теперь важный тренер в Эстонии