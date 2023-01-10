Анна Леванди: «В Эстонии была схема финансирования, похожая на российскую. Но не было мне комфортно, что фигурист приносит конвертик»

Теги сборная Эстонии Анна Леванди деньги Эва-Лотта Кийбус Нина Петрыкина Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата мира-1984 Анна Леванди рассказала, как устроено фигурное катание в Эстонии с точки зрения финансов.

– Первые дотации выделяются на муниципальном уровне – просто за то, что ребенок занимается спортом. Ну и родители доплачивают.

На уровне федерации есть проект финансирования спортсменов, я сама написала его лет 10 назад. Он начинает работать на уровне новисов, потом юниоры и взрослые – там все подробно и прозрачно расписано: за что и сколько платит федерация, кого готова поддерживать.

Поэтому когда ты начинаешь представлять интерес для страны, когда показываешь результаты, то ни за что уже не платишь. Лед, специалистов, костюмы, коньки – тебе оплачивают все. 6 лет назад в Таллине открылась муниципальная спортшкола, и если ты из нее отобрался с хорошим результатом, то для тебя все бесплатно. 

А кому тогда идут призовые?

– Все уходит спортсмену. А тренер получает выплату от федерации, спортсмен не платит тренеру ничего. И это правильно, гуманно и тактично. У нас когда-то была схема, похожая на сегодняшнюю российскую. Но мне это не очень нравится, не было мне комфортно от того, что фигурист должен приносить мне конвертик. Может, потому что я еще помню себя спортсменом.

У меня сын получает призовые за турниры – и я горжусь им как мать, что он сам себе заработал. Федерации, кстати, спортсмен тоже ничего не отчисляет – более того, я как тренер получаю от них премию за результат своего спортсмена. Схема выстраивалась долго, но я горжусь, что у нас никто не доит спортсменов.

У нас в федерации все очень прозрачно, я за это боролась. Нас мало, нам никак не выжить с подковерными интригами. У нас все построено на спортивных результатах. Отбор на Европу, например, не зависит от результата только чемпионата Эстонии. Решает не федерация, а сами спортсмены – своими выступлениями. Из трех турниров – челленджеры им достались или этапы Гран-при, не важно – выбираются два лучших результата, и по ним уже определяют.

Эва-Лотта Кийбус в прошлом сезоне попала на Олимпиаду, но на ЧМ уже не отобралась – туда поехала Нина Петрыкина. Шансы есть у всех, двери в сборную открыты. Я это называю боем гладиаторов: ты должен быть сильнейшим не в прошлом сезоне, не за былые заслуги, а сейчас. Спорт – штука быстрая и честная, – сказала Леванди.

Из Анны Кондрашовой в Анну Леванди: интервью звезды советской фигурки, которая теперь важный тренер в Эстонии

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16 комментариев

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саня щербакова
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Брала и стеснялась, стеснялась и брала...))) классика жанра ,ничего нового
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Ольга Волконская
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Ответ Игогор
"Я это называю боем гладиаторов"---> Гладиаторы - это Кийбус с Петрыкиной??????
Ха-ха ))) Киибус там, помнится, 12е место заняла на бешке в начале сезона в отсутствии россиянок.)
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JSV
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Кому-то неудобно за конвертики, а кто-то империю на них построил.
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Doctor of Philosophy
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Ответ Osik92
Да кто она такая столько постов о ней.. Спортс может расскажете о Кубке Первого канала.. Он уже как бы скоро начинается
Что значит - кто она такая? Одна из самых успешных советских одиночниц, ныне развивающая спорт в одной из стран постсоветского пространства. Узнать из первых уст, как обустраивают фигурное катание в небольшой стране, где человеческий ресурс ограничен, а государство не может на него тратить гигантские суммы - вообще-то очень важно.
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Anita#
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Ответ Mary Ion
Она так говорит, как будто в других федерациях так не происходит. И Чен, и Ханю делились призовыми со своими тренерами, не особо это скрывая. Но если не придираться к набросам, я согласна, что должно все быть прозрачно. И согласна, что отбор должен идти по результатам нескольких стартов
Орсер никогда не требовал у своих спортсменов никаких процентов от призовых. Они платили исключительно за тренировки - это все.
У Чена немного другая ситуация - ведь Арутюнян много лет брал у него за тренировки только то, сколько они могли заплатить (семья была небогата), и очень часто возвращал деньги назад - отказывался брать. А когда у Чена дела пошли в гору, он сам в свою очередь платил тренеру столько, сколько считал нужным (немало:)). Конкретной финансовой договоренности у них не было - скорее, это было джентльменское соглашение) Рафаэль сам об этом рассказывал.
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Игогор
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"Я это называю боем гладиаторов"--->

Гладиаторы - это Кийбус с Петрыкиной??????
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Anneta28
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Ответ Маргарита Романовская
Так не про Жука же речь. А мадам эта история характеризует во всей красе, тем более никаких доказательств подружками приведено так и не было.
Ну и другая сторона тоже не привела никаких доказательств в свою защиту.
Я в этом вопросе верю Кате Гордеевой. Так что дыма без огня не бывает.
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Osik92
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Да кто она такая столько постов о ней.. Спортс может расскажете о Кубке Первого канала.. Он уже как бы скоро начинается
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Katt Lady
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На словах то все хорошо, а вот как на деле
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Маргарита Романовская
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Ответ Anneta28
Только вот не надо делать из Жука святого
Так не про Жука же речь. А мадам эта история характеризует во всей красе, тем более никаких доказательств подружками приведено так и не было.
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Mary Ion
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Она так говорит, как будто в других федерациях так не происходит. И Чен, и Ханю делились призовыми со своими тренерами, не особо это скрывая.
Но если не придираться к набросам, я согласна, что должно все быть прозрачно. И согласна, что отбор должен идти по результатам нескольких стартов
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Галина Александрова
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Самая "правильная" вы Анна, конвертов не хотите, бои гладиаторские устраиваете ... На выходе пока - 0.
Когда будет результат тренерской работы, тогда и расскажите всем нам о конвертах, процентах ..., если конечно захотите )
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Anneta28
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Ответ Маргарита Романовская
Леванди с её совместными с подружкой Зуевой анонимным пасквилями на Жука в анамнезе только о подковерных играх и рассуждать:)
Только вот не надо делать из Жука святого
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Евгения Гринева
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В России система, при которой топовым тренерам будет невыгодно работать за одну з/п. Платить процент - это справедливо, пока ты действующих фигурист, просто федерация должна это как-то официально оформить
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Маргарита Романовская
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Леванди с её совместными с подружкой Зуевой анонимным пасквилями на Жука в анамнезе только о подковерных играх и рассуждать:)
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Фадейка
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Эстонская федерация она такая)
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