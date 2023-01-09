Анна Щербакова: «Вот и завершились новогодние спектакли «Спящая красавица». Спасибо болельщикам и всем, кто пришел в эти дни в «Юбилейный»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поблагодарила зрителей ледового шоу «Спящая красавица». 

«Вот и завершились наши новогодние спектакли «Спящая красавица» в Питере.

Впервые я встречала Новый год не дома. Но в эти дни я совсем не чувствовала себя одиноко.

Спасибо за это моим болельщикам и всем, кто пришел в эти дни в «Юбилейный».  Ваша теплота и поддержка не перестают меня удивлять.

Еще раз поздравляю всех с прошедшими праздниками», – написала Щербакова. 

Как выглядят новогодние шоу в фигурке: Валиева и Щербакова в образе Богини, Загитова играет Настеньку, а Трусова – Черного лебедя

16 комментариев

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Оле-Лукойе
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С огромным интересом наблюдаю за динамикой плюсов и минусов к комментариям к этому довольно нейтральному посту. Казалось бы - чего особенного, Аня просто поблагодарила тех, кто смотрел шоу. В комментариях тщательно отминусованные (больше десяти минусов) ответные благодарности и слова любви от болельщиков. Ясно-понятно.
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Tan Tan
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И тебе большое спасибо, прекрасная Анна🤗
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Дмитрий Воронин777
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Ответ EmperorNazer
Интересно, а в огромных очередях на автограф-сессию их тоже Беглов стоять заставил? Открою секрет, подавляющее большинство тех выкупленных билетов раздали для бесплатного посещения генпрогона шоу, который был за день до премьеры. Спящая красавица была на первом месте в Питере в Яндекс афише среди развлекательных мероприятий, так что зрительский ажиотаж там был очень даже приличный.
Из за того что дешевые билеты выкупили, многие кто хотел не пошли, в продаже остались билеты от 3,5т.а для семьи с детьми это накладненько...
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Тайга86
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Аня здесь такая феечная, чувствуется что работает над собой, старается поддерживать форму. Отлично выглядит. Вот смотришь на ее эти фото и, как-будто Аня и не выпадала из соревнований в сезоне…Вообщем красивая Спящая красавица получилась.
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Додик Аксель
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Необычный этот Новый год для Анны запомнится. А в домашнем кругу можно встретить и Старый Новый год. Ледовые шоу для многих наших фигуристов действующих и тех кто уже закончил спортивную карьеру стали отдушиной в этом сезоне и возможностью хорошо пополнить семейный бюджет.
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kovfun-barrios
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В смысле? Корпоративы ещё на закончились. Надо отРАБатывать.
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Марина Синельникова
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Спасибо всей команде выступающих и лично Анне за прекрасное выступление, за подаренный праздник.
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juliamart
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Повезло Питеру! Анюта, любим и поддерживаем тебя от всей души, будь счастлива, успешна и главное - здорова!
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EmperorNazer
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Ответ Аля Иванова
И Беглову,за выделенные миллионы на выкуп билетов,чтобы зал не был пустым,а были хоть какие-то зрители.
Интересно, а в огромных очередях на автограф-сессию их тоже Беглов стоять заставил? Открою секрет, подавляющее большинство тех выкупленных билетов раздали для бесплатного посещения генпрогона шоу, который был за день до премьеры. Спящая красавица была на первом месте в Питере в Яндекс афише среди развлекательных мероприятий, так что зрительский ажиотаж там был очень даже приличный.
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Lebedstory
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Спасибо Анюте, Артуру, Маргарите и Повиласу за чудесный спектакль. Замечательные артисты подарили мне очень радостный, тёплый вечер в сочельник.
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NATo
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Самая очаровательная,самая трепетная из всех олимпийских чемпионок!Счастья тебе в жизни, Аннушка!!!
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antrrap
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Анютик, теперь ждём на соревнованиях
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Аля Иванова
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И Беглову,за выделенные миллионы на выкуп билетов,чтобы зал не был пустым,а были хоть какие-то зрители.
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Delirium
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Зажгла сердца болельщиков и пятые точки завистников!
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Лека-Лека
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И Анече огромная благодарность зрителей за красоту, обаяние, очарование, за прекрасно созданные образы, за поистине королевское катание!

Здоровья и удачи!!! Ждем на стартах!
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all_my_alls
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Спасибо тебе, Королева Анна!
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