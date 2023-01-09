Анна Щербакова: «Вот и завершились новогодние спектакли «Спящая красавица». Спасибо болельщикам и всем, кто пришел в эти дни в «Юбилейный»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поблагодарила зрителей ледового шоу «Спящая красавица».
«Вот и завершились наши новогодние спектакли «Спящая красавица» в Питере.
Впервые я встречала Новый год не дома. Но в эти дни я совсем не чувствовала себя одиноко.
Спасибо за это моим болельщикам и всем, кто пришел в эти дни в «Юбилейный». Ваша теплота и поддержка не перестают меня удивлять.
Еще раз поздравляю всех с прошедшими праздниками», – написала Щербакова.
Как выглядят новогодние шоу в фигурке: Валиева и Щербакова в образе Богини, Загитова играет Настеньку, а Трусова – Черного лебедя
Здоровья и удачи!!! Ждем на стартах!