Анна Щербакова: «Вот и завершились новогодние спектакли «Спящая красавица». Спасибо болельщикам и всем, кто пришел в эти дни в «Юбилейный»

Олимпийская чемпионка поблагодарила зрителей ледового шоу «Спящая красавица».

«Вот и завершились наши новогодние спектакли «Спящая красавица» в Питере.

Впервые я встречала Новый год не дома. Но в эти дни я совсем не чувствовала себя одиноко.

Спасибо за это моим болельщикам и всем, кто пришел в эти дни в «Юбилейный». Ваша теплота и поддержка не перестают меня удивлять.

Еще раз поздравляю всех с прошедшими праздниками», – написала Щербакова.

Как выглядят новогодние шоу в фигурке: Валиева и Щербакова в образе Богини, Загитова играет Настеньку, а Трусова – Черного лебедя