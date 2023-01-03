Сергей Давыдов: «Нога беспокоит Фролову до сих пор, но она борется. Нацелена кататься дальше – главное, чтобы здоровье не подводило»

Теги Сергей Давыдов сборная России чемпионат России женское катание Анна Фролова Фигурное катание

Тренер спортсменки Сергей Давыдов заявил, что фигуристка Анна Фролова намерена продолжить карьеру.

Ранее спортсменка заняла 12-е место на чемпионате России в Красноярске. В прошлом сезоне она не выступала на турнирах из-за стрессового перелома стопы. 

«В Красноярск мы ехали не за результатом, а чтобы встать на ноги после долгого пропуска, после болезни. Она откатала две программы и, самое главное, без падений, прогресс есть.

Конечно, ей было тяжело после такого перерыва, да и нога беспокоит ее до сих пор, но она борется, это самое главное. Она нацелена кататься дальше – главное, чтобы здоровье не подводило», – рассказал Давыдов.

Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой

Выберите лучших фигуристок и фигуристов в 8 номинациях. Голосуйте за любимых спортсменов

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Россиянин 89
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Слава Богу, что Муравьева вовремя успела сбежать от Давыдова. Успела уйти здоровой. А вот Самоделкина вовремя уйти не успела, ушла уже вся поломанная и потерявшая все прыжки, даже тройные. Травма спины у фигуристов/ок обычно полностью не излечивается, поэтому ради продолжения карьеры в любом случае придется ограничивать нагрузки что Трусовой, что Самоделкиной, поэтому и ушли к Соколовской от костоломов. И при ограниченных нагрузках глупо рассчитывать, что у них будут те же результаты, что и прежде, когда они были еще здоровыми и могли на тренировках прыгать уйму прыжков для доведения количеством их до автоматизма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nowhere_Girl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вдохновенное благородное катание, прекрасная Анна! Здоровья и успехов!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Россиянин 89
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фролова чуть ли не единственная, кому при Давыдове удалось выйти во взрослые, да и то уже вся поломанная. А была бы с детства у Давыдова, так и до взрослых бы не дотянула. Дотянула, потому что почти всю карьеру у Пановой провела.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andrej shabanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Залина Малина
А у Давыдова сейчас только Фролова?🤔
Лазарев, Гордеева, Алиева...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что с Берестовской?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andrej shabanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бедоносец
Беги, Ань, пока ноги целы.
это ты беги подальше! БЕДОНОСЕЦ!
Говорящий ник, который не может принести ничего хорошего! Куда она бежать должна!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Аня прекрасна, и её программы хороши, но как кататься, если нога беспокоит, не понимаю. Желаю Ане здоровья и всегда буду рада видеть. Надеюсь, что всё будет хорошо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Россиянин 89
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А если бы ехали за результатом, то что бы было? Пьедестал от девочки без ультра си?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Душевная девушка даже издалека видна))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marya Y
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ане здоровья и восстановления!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А у Давыдова сейчас только Фролова?🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivera
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чувствуется, что Аня катается от души, выразительная и грациозная. Поэтому такие красивые программы👍 Восстановления от травмы и вперед, к мечте✨️
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорошо, что Анна вернулась и нацелена продолжать кататься и участвовать в соревнованиях. Здоровья, интересных программ, качественных прокатов и удачи !
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cler
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какие шикарные программы у Анечки в этом сезоне! Пересматриваю ее катание с удовольствием
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shveddka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Здоровья Ане и успехов!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бедоносец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Беги, Ань, пока ноги целы.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий