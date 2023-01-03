Сергей Давыдов: «Нога беспокоит Фролову до сих пор, но она борется. Нацелена кататься дальше – главное, чтобы здоровье не подводило»

Тренер спортсменки Сергей Давыдов заявил, что фигуристка Анна Фролова намерена продолжить карьеру.

Ранее спортсменка заняла 12-е место на чемпионате России в Красноярске. В прошлом сезоне она не выступала на турнирах из-за стрессового перелома стопы.

«В Красноярск мы ехали не за результатом, а чтобы встать на ноги после долгого пропуска, после болезни. Она откатала две программы и, самое главное, без падений, прогресс есть.

Конечно, ей было тяжело после такого перерыва, да и нога беспокоит ее до сих пор, но она борется, это самое главное. Она нацелена кататься дальше – главное, чтобы здоровье не подводило», – рассказал Давыдов.

Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой

Выберите лучших фигуристок и фигуристов в 8 номинациях. Голосуйте за любимых спортсменов