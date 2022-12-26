Козловский о победе на ЧР: «Мы сложно входили в сезон, подготовка была смазана. Здесь мы преодолевали себя и боролись за элементы»

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал об эмоциях после победы на чемпионате России в Красноярске.

– Что это все-таки было – эмоции от преодоления тяжелого периода без больших побед или то, что вы превзошли принципиальных соперников?

– Я скажу честно, дело абсолютно не в соперниках. Нам действительно очень хотелось победить. Тяжело выступать, когда у тебя цель не просто чисто и качественно откататься, а именно победа. Это оказывает дополнительное давление.

Что касается эмоций... Мы сложно входили в этот сезон. Непросто готовились к чемпионату страны ввиду определенных болезней и других обстоятельств. Подготовка была смазана, она не была полноценной.

Если перед прошлогодним чемпионатом мы провели полноценный цикл длиной в несколько недель и приехали в оптимальнейшей форме, то здесь мы преодолевали себя и боролись за элементы. У нас не было идеального состояния тела для исполнения всех аспектов нашей программы.

И когда мы поняли, что сделали это, выиграли, завоевали наши вторые в карьере золотые медали чемпионата страны, то произошел определенный эмоциональный выплеск. Это как груз с плеч упал, и ты понял, что справился, выдержал сложную борьбу, – рассказал Козловский.

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