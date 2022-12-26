Козловский о победе на ЧР: «Мы сложно входили в сезон, подготовка была смазана. Здесь мы преодолевали себя и боролись за элементы»
Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал об эмоциях после победы на чемпионате России в Красноярске.
– Что это все-таки было – эмоции от преодоления тяжелого периода без больших побед или то, что вы превзошли принципиальных соперников?
– Я скажу честно, дело абсолютно не в соперниках. Нам действительно очень хотелось победить. Тяжело выступать, когда у тебя цель не просто чисто и качественно откататься, а именно победа. Это оказывает дополнительное давление.
Что касается эмоций... Мы сложно входили в этот сезон. Непросто готовились к чемпионату страны ввиду определенных болезней и других обстоятельств. Подготовка была смазана, она не была полноценной.
Если перед прошлогодним чемпионатом мы провели полноценный цикл длиной в несколько недель и приехали в оптимальнейшей форме, то здесь мы преодолевали себя и боролись за элементы. У нас не было идеального состояния тела для исполнения всех аспектов нашей программы.
И когда мы поняли, что сделали это, выиграли, завоевали наши вторые в карьере золотые медали чемпионата страны, то произошел определенный эмоциональный выплеск. Это как груз с плеч упал, и ты понял, что справился, выдержал сложную борьбу, – рассказал Козловский.
Ступор и горечь Мишиной после упущенного золота: 68 секунд плакала в ладони без движения
Я вот вообще за МиГов болею, но всеруки себе отбила, аплодируя победе Саши и Димы. Хорошо было.
Почему вы последние 3 года что-то преодолеваете и постоянно в травмах?
это реальные провалы подготовки и работы ОФП и СФП в межсезонье.
Пики и спады формы закладываются в межсезонье, а не героически догоняются.
значит идет психологическое выгорание и работа на пределе физических возможностей.
При классе пары они могут все элементы сделать в разобранном состоянии.
Мне не очень понятен финт со снятием тано в подкруте в этом сезоне.
Тано обеспечивало всегда 4 уровень.
я молчу про постановки и музыку, где надо тащить на зубах.
реально понятны слезы. При чистом прокате МГ БК снова были бы вторые, а при чистых ТМ и третьи..
Пара уперлась в потолок с этим штабом и никто ничего не меняет по стилистике и динамической работе.
При опыте Москвиной у меня к ней реально вопоосы.
Говорить все умеют правильно и красиво, но вот 3 года играть на нервах БК при их амбициях и психотипе- не есть профессиональная работа.