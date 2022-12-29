Александра Трусова запустила собственную коллекцию мерча

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова объявила о запуске коллекции собственного мерча.

«Всем привет, это моя первая мерч-коллекция совместно с Katee’s Kids.

Мой логотип с ракетой, потому что «русская ракета». Тут Тиночка есть, майки с Тиной, худи с Тиной. С Ланой также есть, со всеми собаками тоже будет, пока что не успели сделать, все будет», – сказала Трусова.

Трусова рассказала о своих собаках: «Каждая из них интересна по-своему, у каждой свой характер и повадки. Не представляю жизнь ни без одной из них»