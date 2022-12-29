Александра Трусова запустила собственную коллекцию мерча

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова объявила о запуске коллекции собственного мерча. 

«Всем привет, это моя первая мерч-коллекция совместно с Katee’s Kids.

Мой логотип с ракетой, потому что «русская ракета». Тут Тиночка есть, майки с Тиной, худи с Тиной. С Ланой также есть, со всеми собаками тоже будет, пока что не успели сделать, все будет», – сказала Трусова.  

Трусова рассказала о своих собаках: «Каждая из них интересна по-своему, у каждой свой характер и повадки. Не представляю жизнь ни без одной из них»

85 комментариев

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orlitza
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Ответ Noname No
С этим соглашусь. Раньше ТШТ за этим следили и на льду, и вне, а Соколовской будто плевать. Этери как никто другой понимает, что в данном виде спорта эстетика и красота важнее всего.
А Вам нравится внешний вид Соколовской?
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Девочка с севера
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Ответ Osik92
Вот не нравится мне трусова капризная энергетика тяжелая манеры ужимки... Собаки в голове примитив... Волосы не ухоженные
Не надо мешать личное, профессиональное и внешность. Это вообще всё разные вещи
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orlitza
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Ответ Саша Аверина
несмотря на мою любовь к саше, я до сих пор не могу понять зачем она закрывает свое красивое лицо волосами? зачем она постоянно ходит с распущенными волосами? она гордится ими что-ли? смешно. ей косички очень идут, собранные волосы тоже. а когти эти страшные просто треш, саша, что с тобой?
Лицо обычное, миловидное, полудетское. Волосы - гордость, потому что длинные. Надо бы чуть подровнять поаккуратнее, но, видимо, у части молодёжи так модно сегодня. Я многих девочек и девушек вижу с такими же гривами и гривками. Покрасить такую длину было нелегко, но это делает образ ярче (как Анисина когда-то выделилась среди массы танцоров), но требуется всё время следить за корнями. Это не всегда делается, а отрастают они уже темнее. Косички там тоненькие (если не заплетать по-особому), поэтому многие и носят этот "плащик" - эффектнее, чем длинные хвостики. Собирать для выступления удобно, но в жизни ... ретро. Ребёнок экспериментирует, ради Бога. Просто девочка на виду, и не из-за волос, а из-за детско-подростковых успехов в прыжках.
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Большое Путешествие Рузика
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Ответ Noname No
И на следующий день Саша запускает линейку с футболками, на которых указаны ники её хейтеров на спортс. Прекрасная идея
А кто их покупать будет?
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Fenix23
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Ответ Ритт
Мерч с Аней распространяет известный фонд "Всем по собаке", а не сама Аня. С этим фондом сотрудничают многие знаменитости, например певица Ёлка и Сергей Лазарев. И я уже давно в курсе, чем занимается этот фонд, еще до того, как Аня стала с ними сотрудничать. Так что твой, Глашенька, жалкий набросик на Аню мимо. Анютка давно помогает бездомным животным, честно, искренне и от души. В отличие от той же Сашеньки, которая только обещает.
Многие добрые дела совершаются без огласки, как вы узнали, что Саша или другие девочки не помогают
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Этери горячая
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Марк комментировал, когда Саша выступала в «Семейке Аддамов».

Он, должно быть, думал, что Камила могла бы стать моей девушкой, если бы я преследовал ее! Он мог быть с девушкой, которая станет величайшей фигуристкой всех времен, всемирной славой, известной во всем мире, как Месси.

Вместо этого через 10 лет он будет в Рязани, у него 5 детей, работа на заводе после иска Первого канала, который их обанкротил, папа Трусов все время просит у него денег, Саша весит 80 кг.
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Lёna
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Ответ Марина Синельникова
А зачем с хейтерами, лучше с фанатами, с блинчиком, с вами, с ванессой и другими)
меня почему забыли?) 😅
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pas33pas
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Что-то флешмоб хейтеров. ЕМ хейтят постоянно, это уже привычное. Анюту хейтят что не-с-проста дружит с Алиночкой, сейчас на ровном месте ищут как бы до Саши докопаться. Ну Саша, ну мерч. Ну и чо? Но набежал народ, который признаётся что не купит, даже со скидкой не купит. Ну прям совсем не купит. Ни капельки. Ну разве что одну маечку, но совсем уж одну.
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Марина Синельникова
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Ответ Noname No
И на следующий день Саша запускает линейку с футболками, на которых указаны ники её хейтеров на спортс. Прекрасная идея
А зачем с хейтерами, лучше с фанатами, с блинчиком, с вами, с ванессой и другими)
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Саша Аверина
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несмотря на мою любовь к саше, я до сих пор не могу понять зачем она закрывает свое красивое лицо волосами? зачем она постоянно ходит с распущенными волосами? она гордится ими что-ли? смешно. ей косички очень идут, собранные волосы тоже. а когти эти страшные просто треш, саша, что с тобой?
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Дружба11
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Саша, поздравляю!Первое-логотип-класс, второе фото с барбосами -надо обыграть (подумай Саша,надо бы добавить обрамление, логотип в уменьшенном варианте-может он есть конечно,из-за волос не видно).
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Пользователь Гугла
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Заметьте, все выпустили собственный мерч, Медведева, Валиева, Туктамышева, Косторная, Щербакова, Трусова, крлме Загитовой
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Vladimir Arutin
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Ответ Товарищ Майор.
Ради денег и против воли заулыбаешься
Вы, наверное тоже сейчас улыбаетесь, написав очередной комментарий .
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Е...С
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Логотип классный у Саши. Думаю, будет успех, дети любят такое.
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Наталья Карлова
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любите ли вы собак так, как люблю их я)
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Ритт
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Ответ Глафира Бахтиярова
Мотивы Ваши благородные и похвальные! Помогать братьям нашим меньшим - занятие достойное. Но в данном случае мы все понимаем, куда, в чей карман пойдут Ваши средства. На оплату каких китайских игрушек и зарплату личным охранникам. Лучше перечислять деньги напрямую в фонды. Так они дойдут до тех, кому Вы их действительно адресуете.
Мерч с Аней распространяет известный фонд "Всем по собаке", а не сама Аня. С этим фондом сотрудничают многие знаменитости, например певица Ёлка и Сергей Лазарев. И я уже давно в курсе, чем занимается этот фонд, еще до того, как Аня стала с ними сотрудничать. Так что твой, Глашенька, жалкий набросик на Аню мимо. Анютка давно помогает бездомным животным, честно, искренне и от души. В отличие от той же Сашеньки, которая только обещает.
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Milorada K
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Ответ HoratioH
Симпатичная девочка, зачем на неё клеветать?
Очень симпатичная, если бы еще волосами не занавешивала милое юное лицо, как шторкой. А ногти реально страшные, и к природной внешности это не имеет отношение.
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Спортивный лис
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Хм, с ракетой норм лого, а вот собачки выглядят очень дёшево. Как в 90х футболки с рисунками на рынке.
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Lёna
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логотип зачетный
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Жанна Авдеева
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А где балерина? Я б купила
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Lёna
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Ответ ЕАС
Она брови тоже покрасила что ли ? Внешний вид, конечно,явно требует нормального стилиста
ну нет, интересно смотрится, особенно в черном, со смоки макияжем
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Lёna
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Ответ Этери горячая
Я хочу свитер с лицом Марка — седьмого щенка Саши, который следует за ней повсюду.
у вас к Марку нездоровый интерес, да и вообще к теме отношений. Вы одно лицо с Еухенио?)
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Alexander X
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Ответ Джером&Со
Что шоу, что мерч Трусовой только для самых преданных её почитателей. Это же просто собакина фотография, даже не стилизованный рисунок? 🤦🏻‍♀️ Дешёвость во всём - новый девиз Трусовой, похоже.
для начала следует ознакомиться с материалом, чтобы конструктивно его критиковать... как шоу - детская сказка, на базе сказки от 0 до 6 лет, и рассчитанное на соответствующую публику, что мерч для бренда детской одежды и соответственно ориентирован на детские потребности и притязания...
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Lёna
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Ответ Kareglazaya
Логотип с ракетой симпатично смотрится. Правда, стоило всё это сделать пораньше, пару лет назад. А то в нынешнем состоянии Саши титул "ракета" звучит всё реже, а скоро, вероятно, и совсем уйдёт в небытие. Кофта с пуделем - это ужас. Хотя 10-13-летним девчонкам, может, и понравится))
на таких девочек и рассчитано- совместно с детским брендом
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Lёna
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Ответ Osik92
Вот не нравится мне трусова капризная энергетика тяжелая манеры ужимки... Собаки в голове примитив... Волосы не ухоженные
а мне нравится больше всех, до нее женскую одиночку смотрела мало, и так, чтоб за кого-то конкретно не болела, просто "за наших"
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