Трусова рассказала о своих собаках: «Каждая из них интересна по-своему, у каждой свой характер и повадки. Не представляю жизнь ни без одной из них»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова в колонке для «Матч ТВ» рассказала о своих собаках.

«Первая моя собака – Тина. Полное ее имя – Ред Бурбон Бэйби Баунти. Сейчас ей девять лет.

Всегда очень хотела собаку. У меня в детстве даже была уличная, то есть бездомная. Я ей покупала еду, ошейник от клещей, поводок. Но мне хотелось свою. Я просила родителей, и они сказали, что когда я прыгну двойной аксель, то подарят.

Породу мы выбирали вместе с мамой и решили, что это будет короткошерстная чихуахуа.

Собаки этой породы очень маленькие, с ними не нужно гулять три раза в день, не нужно водить к грумеру. Так как я очень много путешествую, мы решили, что этот вариант подходит больше всего.

Тину мы взяли, когда ей было два с половиной месяца. Она весила 700 г, была невероятно маленькой. Мы первую неделю ночью ходили, не отрывая ног от пола – боялись наступить.

Тина очень боялась всего и дрожала. Потом освоилась, но дрожать не перестала до сих пор. У Тины самый большой гардероб: от купальника до вечернего платья. У нее есть даже костюмы для соревнований, похожие на мои.

Тина гуляет не часто – когда ей хочется или когда у нее появляется новая шубка. Она очень спокойная собачка, с ней вообще нет никаких забот. Когда я уезжаю куда-нибудь, она сама садится в чемодан или свою переноску, чтобы ее не забыли взять с собой.

Вторая моя собака – Лана. Полное имя – Иоланта. Порода – пудель миниатюрный.

Я была на юношеском Гран-при в Каунасе. Мы с мамой часто гуляли перед соревнованиями и на одной из прогулок увидели рыжего королевского пуделя, играющего с своими хозяевами. Я с ним сфотографировалась, и очень захотелось такого же.

Родители пообещали подарить пуделя за тройной аксель. Я прыгнула – и начала выбирать собаку. Нашла очень красивую и милую девочку, показала всей семье, и мы решили купить ее.

Оказалось, что питомник находится аж в Великом Новгороде! Но мы уже влюбились в Ланочку и ночью поехали за ней всей семьей.

Когда приехали, нам вывели несколько щенков на выбор. Но Лана нас уже выбрала сама: она кусала всех остальных щенков, показывая, что очень хочет с нами уехать. Мы, конечно, взяли именно Лану и отправились домой.

Лана — самая умная из всех моих собак. Понимает каждое слово, знает много разных команд. Она очень преданная. Не переносит одиночества, дома одна не может оставаться. Поэтому три дня в неделю проводит со мной всё время (именно Лана чаще всего поэтому со мной на тренировках, съемках и т.д.).

Еще в июле у Ланы родились четверо щенят – когда я была на сборах, то есть прямо в Новогорске. Получилось, что последние два дня я была там с семью собаками.

Я всегда хотела посмотреть на новорожденных щенков и дальше следить, как они развиваются. Иногда я вставала к ним в 6 утра, потому что они хотели кушать и играть, а Лана не всегда желала к ним идти.

Ухаживать за щенками трудно, но интересно. Мне кажется, я выбрала очень хороших хозяев. Они присылают мне фото, и я продолжаю следить за тем, как щенки взрослеют и превращаются в красивых собак. <...>

Пятая собака – Элла. Полное имя – Круэлла. Назвала в честь своей произвольной программы. Пудель тикап.

Китайская порода (значит, поместится в чайную чашку). Но Эллочка много кушает – а у меня все собаки сами контролируют, сколько им нужно съесть – и выросла больше, чем должна была быть.

Хотя она все равно очень милая, как игрушечная. Если нести ее на руках в магазине, люди, проходя мимо, говорят: «Думали, это игрушка». Еще Элла самая ревнивая. Считает, что лучше нее собаки нет, поэтому все должны любить только ее!», – рассказала Трусова.

«Я очень люблю всех своих животных. Считаю, что собака – очень верный и преданный друг. Каждая из них интересна по-своему, у каждой свой характер и повадки. Это трудно заметить и понять, когда у тебя лишь одна собака. Не могу представить жизнь ни без одной из них», – добавила фигуристка.