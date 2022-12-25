Александра Трусова не сможет провести мастер-класс для юных фигуристов в Красноярске из-за болезни
Серебряный призер Олимпиады‑2022 Александра Трусова не сможет провести мастер‑класс для воспитанников «Центра по ледовым видам спорта» в Красноярске.
Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
Мероприятие должно было пройти 25 декабря после показательных выступлений на чемпионате России. Трусова снялась с турнира из-за недомогания.
«К большому сожалению, болезнь не позволит Саше Трусовой провести мастер-класс для детишек в Красноярске. Саше скорейшего восстановления, уверен, что обязательно проведут его позже!» – написал Конов.
Почему так ? Пожалуй только парников это новое модное веяние не задело .
Или у вас есть мысли, похожие на адекватные? Типа тутберидзе заболела Трусову? Или угрожала отбить ей почки, если она поедет... хотя нет, все равно бред какой-то.. 😌
Я с любой температурой кушать хожу))) Соревноваться не смогу, а до кухни точно дойду и вилку в руках удержу)))
Народ от хейта адекватность потерял совсем.
Я понимаю, что все кто так пишут это хейтеры, но почему просто подумать нельзя, а сразу делать выводы?
Сейчас вся Москва болеет, половина знакомых или болеют или только отболели. Ковидные ограничения сняты, люди с соплями, небольшой температурой ходят повсюду.
Наверное, врач сборной лучше знает, что можно, что нельзя. Не хейтерам Спортса решать. .