Александра Трусова не сможет провести мастер-класс для юных фигуристов в Красноярске из-за болезни

Серебряный призер Олимпиады‑2022 не сможет провести мастер‑класс для воспитанников «Центра по ледовым видам спорта» в Красноярске.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Мероприятие должно было пройти 25 декабря после показательных выступлений на чемпионате России. Трусова снялась с турнира из-за недомогания.

«К большому сожалению, болезнь не позволит Саше Трусовой провести мастер-класс для детишек в Красноярске. Саше скорейшего восстановления, уверен, что обязательно проведут его позже!» – написал Конов.