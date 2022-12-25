Александра Трусова не сможет провести мастер-класс для юных фигуристов в Красноярске из-за болезни

Теги сборная России женское катание Василий Конов Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады‑2022 Александра Трусова не сможет провести мастер‑класс для воспитанников «Центра по ледовым видам спорта» в Красноярске.

Об этом сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Мероприятие должно было пройти 25 декабря после показательных выступлений на чемпионате России. Трусова снялась с турнира из-за недомогания.

«К большому сожалению, болезнь не позволит Саше Трусовой провести мастер-класс для детишек в Красноярске. Саше скорейшего восстановления, уверен, что обязательно проведут его позже!» – написал Конов.

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60 комментариев

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Беглый*
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Кстати, отсутствие Трусовой на ЧР никто и не заметил. Даже сомнений нет, что выше седьмого места она бы не поднялась. Но скорее всего, оказалась бы ещё ниже, так как без её недоквадов это было бы жалким зрелищем
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шампион
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Ответ vanessa2021
вы совсем не видите разницу в нагрузке между соревнованиями на топ- уровне с огромной нагрузкой на организм и выйти покушать? Я с любой температурой кушать хожу))) Соревноваться не смогу, а до кухни точно дойду и вилку в руках удержу))) Народ от хейта адекватность потерял совсем.
Вы фотку видели? Сидит там, ржёт, довольная. Рядом десять человек. Вы так себе завтрак с температурой 39 предстваляете?
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Ezhevika33
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Почитав здешние комментарии фанатов из одного штаба, в очередной раз убеждаюсь в правильности выводов об этом штабе.
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Этери горячая
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Она слишком много съела за завтраком, поэтому отдыхала в своей комнате до своего отлета в Москву сегодня днем. Билеты на мастер-класс возврату не подлежат, ей очень жаль.
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Ezhevika33
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Ответ Алиса без миелофона
человеческий организм может поглощать еду в своем номере, не разнося лишний раз вирусы
Ну выступала же Щ с преодолением и температурой на ЧР и без всяких масок сидела за бортиком. Но это, конечно же, другое, так?)
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Arraches
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Вне зависимости от того сидела ли за общим столом или нет , наше фигурное катание в целом приобретает все больше черты шоу, много стало глянцево - скандальной - попсовой шумихи.
Почему так ? Пожалуй только парников это новое модное веяние не задело .
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vanessa2021
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Ответ Товарищ Майор.
Судя по фоткам, Трусова уже выздоровела и кушает хорошо
вы состояние здоровья по фото определяете?
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chaoz
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Ответ Nino25
Очень жаль , что Саша не сможет участвовать. Уверена толпы поклонников, как в Самаре рады были бы увидеть Легенду ФК- Сашеньку Трусову. Не знаю, в чем делопохоже на козни блатного штаба. Жаль будет если Саша будет выступать за другую страну.
если вы бредите, то в добрый путь, тут это более чем нормально.
Или у вас есть мысли, похожие на адекватные? Типа тутберидзе заболела Трусову? Или угрожала отбить ей почки, если она поедет... хотя нет, все равно бред какой-то.. 😌
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vanessa2021
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Ответ шампион
Соревноваться не может, мастер-класс проводить не может. Завтракать может, в шоу тоже наверняка получиться поучавствовать. Как интересно устроен организм Трусовой.
вы совсем не видите разницу в нагрузке между соревнованиями на топ- уровне с огромной нагрузкой на организм и выйти покушать?

Я с любой температурой кушать хожу))) Соревноваться не смогу, а до кухни точно дойду и вилку в руках удержу)))

Народ от хейта адекватность потерял совсем.
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Alexander X
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Ответ EmperorNazer
Это не оправдание. На жеребьевке могло пронести, это не значит, что никто не подхватит вирус сейчас.
в отличии от жеребьёвки, во время соревнований можно избежать "близких контактов"... они не в комнате 5х5 соревнуются, а на катке 60х30...
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Qwerty 1636
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Почему никто не думает, что ей просто разрешили врачи кушать в одной компании с другими? Зачем искать теории заговора там, где их нет.

Я понимаю, что все кто так пишут это хейтеры, но почему просто подумать нельзя, а сразу делать выводы?
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chaoz
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Вы не понели, болезнь Трусовой скорее всего носит нервно-психический характер... 😌
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vanessa2021
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Ответ EmperorNazer
Почему тогда Саша спокойно завтракает вместе с фигуристами? Даже если она себя нормально чувствует, она же подвергает риску заражения пол-сборной. Хочешь не хочешь, но это наталкивает на определенные мысли по поводу болезни.
соревнования ЗАКОНЧИЛИСЬ! О риске заражения гриппом и потенциального снятия фигуристов надо было думать ДО соревнований. Сейчас какой смысл беречься?

Сейчас вся Москва болеет, половина знакомых или болеют или только отболели. Ковидные ограничения сняты, люди с соплями, небольшой температурой ходят повсюду.
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Утренняя Аврора
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Отстаньте вы от нее со своми красноярскими ребятишками. У нее шоу на носу. Силы надо беречь.
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Бедоносец
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Ответ EmperorNazer
Почему тогда Саша спокойно завтракает вместе с фигуристами? Даже если она себя нормально чувствует, она же подвергает риску заражения пол-сборной. Хочешь не хочешь, но это наталкивает на определенные мысли по поводу болезни.
За сборную не беспокойтесь, все привиты передовой четырёхвалентной вакциной против гриппа российского производства.☝
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Nino25
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Ответ Бедоносец
Выздоравливай Саша. Мастер классы ещё будут, главное здоровье. 🍋🍏
Если позволит блатной штаб ей где то участвовать. Везде кислород перекрыли.
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Екатерина Воронина
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Ответ garovatat
Да не то слово)) вполне себе довольная сидит со всеми вместе за столом!! Как это??? Вот Кагоновская когда свалилась с гриппом, писали лежала в лежку, они улететь не могли! А тут что? Заврались совсем. Конов не ожидал от Тук такой инсайд-подставы - личной фотки с завтраков. Ахаха! Ничем Тру не больна, это очевидно. Сказалась больной по причине не готовности. Да и фиг с ней)) ЧР без этих мегагрибов отлично прошел)) почти, если игнорировать огромное лукошко Лизиса))
Ну про Василису Анжелика вчера все очень подробно и развернута написала, ей стало лучше, сразу вернулись в Москву, как минимум еще неделю она будет дома восстанавливаться, потом потихоньку будут возвращаться к ледовым тренировкам и возможно выступят на КПК буду очень рада ксатити их там увидеть, от ШОУ Ильи Авербуха отказались, их там не будет, хотя скорее всего это было сложно сделать, а может Авер оказался понятливым и не стал требовать никаких неустоек кто его знает... Ну с Трусовой все абсолютно понятно! Жаль... 100% у Рудковских в шоу будет все как не бывало да еще и четверной лутц прыгать будет....
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Nino25
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Ответ garovatat
Да не то слово)) вполне себе довольная сидит со всеми вместе за столом!! Как это??? Вот Кагоновская когда свалилась с гриппом, писали лежала в лежку, они улететь не могли! А тут что? Заврались совсем. Конов не ожидал от Тук такой инсайд-подставы - личной фотки с завтраков. Ахаха! Ничем Тру не больна, это очевидно. Сказалась больной по причине не готовности. Да и фиг с ней)) ЧР без этих мегагрибов отлично прошел)) почти, если игнорировать огромное лукошко Лизиса))
А Вы будете публично извиняться если окажется это фото старым??? Нас много кто купил билеты и не пошли , так как Сашу не допустили к участию. Но мы искренне желаем Саше здоровья и осуждаем таких как Вы . Не удивлюсь, что ее не допустили по заказу блатного штаба. Саша была готова и на тренировки исполнила блестяще лутц. Только что вам говорить, вы же не люди, один чел под разными никами по просьбе семьи "правильной девочки" поливает грязью Легенду ФК. Вы лучше посмотрите на Русскую Валяшку в шоу в Катаре.
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garovatat
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Ответ UserFreud
Да, очень интересно. Почему это вдруг человеческому организму требуется еда?)
Во-первых человеческий организм не может есть, когда у него темпа 39. Только позавчера, в ночь перед КП, по словам Соколовской, Тру свалилась с жесточайшим гриппом/орви. И она, Соколовская, вызывала ей врача и вынуждена была снять с сорев. Во-вторых по идее больная Тру сейчас должна быть изолирова ото всех. И не надо трындеть про чудесное излечение за 2 дня))) этот чушь). Даже если лихорадка и отступила, нельзя ходить, контактировать, это и ежу ясно, а уж врачу сборной, кторый ее "наблюдает", тем более. Так что версия с внезапной тяжелой болезнью - фуфло. А если все же нет - то повторяю, какого хрена Тру сидит и всех заражает??? Отпустила темпа, прорезался аппетит - в номере ешь. А вообще заврались они там, во главе с коновым. Хорошая семейка, все как на подбор))
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chaoz
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Ответ Nino25
А может отравили чем. Вот Загитова поучаствовала с Щербаковой на шоу, а потом в больничку попала с отравлением.
Зага принесла отравленый беляш для Ани, но не выдержала, и сама его сожрала? 😏 Очень похоже на нее, и ее "умность". 😂
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Сергей Дроздов
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Правильно – надо себя поберечь, до среды осталось 2 дня...
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vanessa2021
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Ответ Оле-Лукойе
Как вы тонко делаете вид, что не понимаете, что она разносит заразу.
Рекомендации по режиму Саши дает врач сборной.

Наверное, врач сборной лучше знает, что можно, что нельзя. Не хейтерам Спортса решать. .
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Утренняя Аврора
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Покушала отменно в весёлой кампании и опять на постельный режим?
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EmperorNazer
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Ответ Alexander X
потому что всех, кого она могла "заразить" - уже бы заразила... когда со всеми на жеребьёвке фоткалась...
Это не оправдание. На жеребьевке могло пронести, это не значит, что никто не подхватит вирус сейчас.
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Mira Val
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Ответ Jessi
Туктамышева должна написать, когда сделано фото завтрака. Не удивлюсь , если это до КП.
Ничего Лиза не должна. Смысл для нее устраивать вселенские козни?
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