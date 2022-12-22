Алина Загитова выступила с показательным номером на открытии катка «Московский спорт»

Олимпийская чемпионка выступила с показательным номером на открытии катка «Московский спорт» на Северном речном вокзале.

— Огромная удача и радость, что Москва развивается, строятся и готовятся такие прекрасные катки. Я откатала тут показательное выступление, каток сделан на очень хорошем уровне, приятно кататься.

Я проведу сегодня мастер-класс для всех, кто здесь учился. Надеюсь, что им понравится.

— Что планируете рассказать на мастер-классе?

— Попытаюсь провести его как можно приятнее. Возможно, некоторые люди поймут тонкости фигурного катания. Как падать, например. Очень много травм происходит на льду. Можно неправильно упасть — и сразу гипс или еще что-нибудь. Будем делать акцент на этом, – сказала Загитова.