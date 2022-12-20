Алина Горбачева: «Моя главная цель – выиграть Олимпиаду. Хочу стать самой сильной в России, и высокая конкуренция может в этом помочь»

15-летняя фигуристка Алина Горбачева рассказала о цели победить на Олимпийских играх.

– Кем вы видите себя в будущем?

– Моя главная цель – выиграть Олимпиаду. Это моя мечта. А после есть два варианта развития событий, мне они оба нравятся. Первый – хочу стать постановщиком программ. Я с детства очень подвижная, люблю танцевать. До сих пор могу просто включить музыку и немного подвигаться под нее. Иногда это очень сильно помогает отвлечься.

Хочется погрузиться в себя, породниться со своим телом. Мне очень нравятся занятия по джаз-классу, они у нас проходят два раза в неделю с Алексеем Железняковым. Когда я сама танцую, меньше зажимаюсь. А на тренировках, стараясь всё сделать правильно, сковываюсь. Поэтому пока даже не знаю, насколько для меня удачная идея попробовать себя в хореографии, в постановке программ.

Второе направление, в котором мне хотелось бы себя попробовать, – ветеринарное. Я бы хотела открыть свою ветеринарную клинику, чтобы помогать животным, – рассказала Горбачева.

– Большая конкуренция в женском одиночном катании не смущает вас?

– Для меня это стимул, чтобы становиться еще лучше, развиваться. Я хочу стать самой сильной в России, и высокая конкуренция может в этом помочь. Это точно не давит на меня, – отметила фигуристка.