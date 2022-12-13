Навка о санкциях Верховной Рады: «Мы всегда с огромным трепетом, любовью и уважением приезжали на Украину. Таким решением они делают хуже своим же жителям»

Олимпийская чемпионка, продюсер ледовых шоу прокомментировала новость о том, что Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов.

«Мы всегда с огромным трепетом, любовью и уважением приезжали на Украину. Я помню, как люди в Киеве, Днепропетровске и Запорожье ждали наших выступлений.

Не передать словами, какой это был энергетический обмен эмоциями и талантом. Поэтому таким решением они делают хуже своим же жителям.

Мы своими сказками, спектаклями и выступлениями дарим людям любовь, веру, надежду и только самые хорошие эмоции. Если людей лишают возможности видеть эту красоту, видеть российских фигуристов, которые являются одними из самых лучших в мире, то это очень глупо и несправедливо.

Если они лишают себя возможности видеть балет, оперу, то к чему это может привести нацию? Ответ очевиден», – сказала Навка.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России