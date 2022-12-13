Тарасова об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «Глупость и ерунда страшная. Хорошо, что мы не в Канаде живем»

прокомментировала новость о том, что Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б».

«Это такая глупость и ерунда страшная, даже на эту тему разговаривать не хочу. Меня это лично не интересует. Меня интересует, как делать программу с четверными, как развить каждого спортсмена.

Такого не было никогда, чтобы выходили мужчина с мужчиной и катались будто это мужчина и женщина. Что за бред такой, этого нет в правилах, хорошо, что мы не в Канаде живем», – сказала Тарасова.

«У меня нет опыта работы с парами одного пола. Если такие пары будут участвовать на соревнованиях, они должны быть как отдельный вид. У нас есть мужское катание и женское.

Они должны стать отдельной категорией. Никакого посмешища в этом нет. Но не предлагаю такую идею для нашего фигурного катания. У нас есть свои правила, и нам достаточно того, что есть.

И так много вопросов по технике. Зачем нам дополнительные муки? Пусть они сначала нам покажут, что это из себя представляет, а потом мы прокомментируем. Если есть такие правила в Канаде, пусть делают.

Сейчас прям бегать будем за ними. Искать еще, где мальчик, где девочка! Есть более интересные вещи в фигурном катании, которыми надо заниматься», – цитирует Тарасову Sport24.

Федерация фигурного катания Канады изменила определение дуэта в парах и танцах на льду с «мужчины и женщины» на «фигуриста А и фигуриста Б»