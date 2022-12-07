Илья Авербух: «Посещаемость Гран-при России порадовала. Во многих наших городах она была лучше, чем на мировой серии в Англии или Франции»

Хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу поделился мнением о посещаемости этапов Гран-при России по фигурному катанию.

– Одной из обсуждаемых тем стала посещаемость Гран-при. Вас она расстроила?

– Наоборот, порадовала. Объективно, турнир не международный, и это могло не подтолкнуть зрителя на трибуны. Но люди все равно пришли. Всегда на внутренних соревнованиях, за исключением чемпионата России, посещаемость была меньше.

Сравните число зрителей с Кубком России прошлых лет. Это же несоизмеримые вещи. В этом году посещаемость была достигнута благодаря высокому уровню проведению турниров, и ей можно гордиться.

За это можно только поблагодарить наших болельщиков, за то, что они пришли, поддержали спортсменов в сложной ситуации.

Раньше у нас осенью проводился лишь один этап Гран-при, международный. В этот раз – шесть. Считаю, в таких условиях это фантастическая посещаемость. Во многих наших городах она была лучше, чем на мировой серии в Англии или Франции.

– Тогда, может быть, сможете вкратце объяснить, почему на ледовых шоу арены всегда битком, а на соревнованиях пока нельзя добиться того же? Казалось бы, на этапах Гран-при тоже есть звезды, на которых может прийти зритель.

– Шоу все-таки разовая история, на нее собираются все сливки. На этапах Гран-при ребята были логично поделены. При этом не вижу, что шоу выигрывает у турниров однозначно в борьбе за зрителя.

Да, соревнования растянуты на два дня, есть разные виды. Однако это примерно одно и то же, мне кажется. Просто шоу проходит один раз, оно аккумулирует всех. На соревнованиях же число болельщиков, как говорится, размазывается. Но если бы это было в один заход, было бы то же самое.

– В дни четвертого этапа Гран-при в Москве параллельно шло шоу Плющенко. На одном мероприятии полный зал, а на другом...

– Опять же, не стоит сравнивать. Это разовая история, плюс это шоу было юбилейным. И не стоит забывать, что аудитория таких событий гораздо шире. Это все равно что удивляться, почему цифры «Ледникового периода» сопоставимы с этапами Гран-при. Просто шире аудитория, – сказал Авербух.

Почему турнир фигуристов не собрал 3-тысячник, а на шоу Плющенко в этот же день – 12 тысяч? Знаем ответ – побывали и там, и там