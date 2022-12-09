Щербакова о светской жизни: «Чем больше съемок и выходов, тем лучше себя там чувствую. Но, честно скажу, на льду мне комфортнее»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в интервью журналу Hello! рассказала об отношении к светской жизни.

– Вы живете в определенном режиме, но можете ли вы позволить себе из него выйти? И как в него потом возвращаться?

– Вообще любой человек существует в каком-то режиме. Учеба, занятия, увлечения. Конкретно мой режим долго был связан с ежедневными тренировками с утра до вечера.

Сейчас одна половина моего графика – это тренировки, вторая – съемки, мероприятия, новые проекты.

– Вы себя органично чувствуете в светской части своей жизни?

– Я еще привыкаю. Чем больше съемок и выходов, тем я лучше себя там чувствую, но, честно скажу, на льду мне комфортнее. Я с трех лет катаюсь, а на съемках все-таки я провела гораздо меньше времени.

– Из чего сейчас состоит ваш обычный день?

– У меня сейчас один день не похож на другой. Я привыкла, что все расписано на год вперед: ежедневные тренировки в одно и то же время. Разминка, лед, заминка, учеба. Все.

А сейчас мне, человеку, который привык все делать по расписанию, немного непривычно. Я открываю план на неделю – и у меня в разное время абсолютно не связанные между собой дела.

– Бывают моменты, когда вы можете позволить себе абстрагироваться, отвлечься от спорта соревнований, тренировок и просто отдохнуть?

– После тренировок я отдыхаю на съемках, а после съемок – на тренировках. Так и живем, – сказала Щербакова.

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