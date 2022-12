Алексей Мишин: «Не побоюсь быть плохим пророком, но пятерной прыжок при моей жизни никто не сделает»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию рассказал о технике многооборотных прыжков.

«Нет ничего более интригующего в современном фигурном катании, чем многооборотные прыжки. Термин «многооборотные прыжки» ввел я, когда начинал работать над своей диссертацией.

Само фигурное катание, его суть, заключается во вращательных движениях. Лезвия конька предопределяют тот факт, что скольжение происходит по дуге, и если фигурист скользит по дуге и внезапно подпрыгнет, он будет продолжать вращение. Второй механизм – если фигурист скользит и начинает вращать верхнюю часть тела. Верхняя часть тела подхватывает нижнюю, и все тело начинает вращаться.

Ну и, конечно, стопорящее движение. Вы едете на автомобиле, и левое колесо попадает в какую-то яму, автомобиль ваш начинает вращаться. То же самое происходит и в прыжке. В прыжке аксель фигурист скользит, левая часть останавливается, правая часть продолжает вращаться. Вот три механизма, от чего возникает вращение в многооборотных прыжках.

Явление, которое мы называем стопорящим движением, очень рискованное. Оно выполняется на одной ноге. Вот почему часто тройные акселя оказываются более сложными, чем четверные прыжки. Ответственность за быстрое вращательное движение и сохранение координации несет на себе вестибулярный анализатор. Этот анализатор очень консервативный, он с трудом подвергается совершенствованию.

В ту эпоху, когда я начинал заниматься исследованием многооборотных прыжков, существовали три типа прыжков. Одни прыжки были просто открытые: человек прыгал, в воздухе был открыт и так вращался. Они были очень эффектные. Были прыжки, которые назывались затяжными: человек прыгает, держит открытую позицию и потом закрывается, делает выезд.

Ни один, ни второй тип прыжков не предусматривает, не создает базу для того, чтобы выполнить многооборотный прыжок. В теории фигурист должен начать быстро вращаться при толчке, сохранить эту максимальную скорость в полете и приземлиться, сохраняя плотную группировку.

Не хочу называть конкретные имена, но некоторые фигуристки сейчас нам демонстрировали исполнение прыжков, близкое к теории. Они начинали крутиться до отрыва, крутились в отрыве и приземлялись, продолжая вращательное движение. Это правильное направление. Я апологет такой техники, такой методики.

Борьба за многооборотность шла непросто. Когда я был еще молодым преподавателем и проводил семинары и тренировки в Америке, американские тренеры говорили: вы знаете, Alexei Mishin, don’t take any lessons from him (не учитесь у него – Sports.ru). Потому что он расстроит технику прыжков. Они все были настроены на то, чтобы взлетать, лететь и потом группироваться.

Кого можно считать сверхчеловеком в многооборотных прыжках? Это человек, который имеет двойной талант: взлетать высоко (потому что время полета тоже определяет количество оборотов, которые можно сделать) и скорость вращения, которой человек может достичь. Я думаю, в какой-то степени такого спортсмена, как наши девочки, можно назвать сверхчеловеками в хорошем, добром понимании этого слова.

Много моих друзей, коллег и спортсменов говорят: а я хочу сделать пятерной прыжок. Я думаю, что пятерной прыжок по отношению к четверному – это прыжок от 2,40 до 3 метров. Не побоюсь быть плохим пророком, но пятерной прыжок при моей жизни никто не сделает», – сказал Мишин.