Аделина Сотникова: «Трусовой надо просто пережить момент после Олимпиады. Расслабиться, немного прийти в себя»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась о состоянии и ответила на вопрос о смене гражданства спортсменами.

– Трусова немного сбавила из-за травмы спины, Щербакова выбрала поездку в Доху. Как это оценить? Переход Трусовой от одного тренера к другому – это сказывается?

– Вспомним мой опыт – в 2014-м получила травму и пропустила целый сезон. Потом пыталась вернуться – сначала еще более-менее, потом пошло не так. Это было уже связано с моей головой – была готова физически, но не психологически.

Трусовой, зная, насколько она любит выступать, надо просто пережить этот момент после Олимпиады. Надо расслабиться, немного прийти в себя, потому что это все равно давление, а оно было колоссальным – с этими ковидами и всем остальным. Даже не знаю, как они это пережили. Если тест положительный – то человек уже не может выступать. Каждый раз были на нервах.

– Поддерживали ли вы Валиеву после случившегося?

– Я встречала ее, со своей стороны высказала слова поддержки. Мы понимаем, что спортсмену нужна поддержка, какой бы она ни была – от зрителя, от другого спортсмена. Может ли ситуация разрешиться справедливо? Будем надеяться. Понимаем, что сейчас везде давят. Хочется верить, что все решено правдиво. Спорт должен быть без политики.

– Сейчас многие говорят о смене гражданства. Например, о переходе в сборную США Дэвис и Смолкина. Как вы к этому относитесь? Можно ли осуждать спортсменов?

– Я ни в коем случае их не осуждаю. Спортсмены и раньше переходили в сборную другой страны. Мы не боги, чтобы судить людей за их поступки. Каждый человек решает сам свою судьбу. Люди могут высказывать свое мнение. Если они хотят – почему мы должны препятствовать? – сказала Сотникова.