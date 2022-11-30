Инна Гончаренко: «Можем только надеяться, что Щербакова еще будет кататься. Есть пример Родниной, которая брала паузу и возвращалась»
Тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о том, возобновит ли Анна Щербакова соревновательную карьеру.
«Мне бы не хотелось, чтобы выводы были преждевременными. Но, видя, как у нас Аня активно участвует в различных проектах, в том числе на Первом канале, складывается ощущение, что она немного переключила свою деятельность.
Кажется, что сейчас это занимает огромную часть ее времени. Она понимает, что для подготовки к чемпионату России необходимо все отодвинуть на сто процентов, она себе это позволить не может. Возможно, есть какие-то обязательства. Но это лишь мои предположения.
Аня у нас – олимпийская чемпионка. Принимать участие в соревнованиях, будучи не совсем готовой, она в силу своих амбиций не хочет, не может и, в принципе, даже не имеет права. Если человек такого уровня выходит на старты, то он должен это делать с претензией на победу.
Мы можем только надеяться, что она еще будет кататься. В любом случае, нужно уважать решение спортсмена. Она девушка молодая. Поменялись правила – возраст отодвинули. Поэтому нет ничего недостижимого в плане ее возвращения на серьезный уровень.
Не будет ли повторения истории Алины Загитовой, Евгении Медведевой? У нас есть пример Ирины Родниной, которая брала паузу в связи с рождением ребенка и возвращалась.
Прецеденты в истории с возвращением были. Какой путь будет у Щербаковой – невозможно предугадать», — сказала Гончаренко.
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