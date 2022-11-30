Инна Гончаренко: «В ближайшем сезоне пять четверных для Трусовой – это история из области фантастики. Один-два квада сделает – уже хорошо»

Тренер по фигурному катанию поделилась мнением о физической форме в текущем сезоне.

«Трусова, слава богу, здорова. У нее просто меняется тело. В связи с тем, что сейчас нагрузки не такие сильные, как были во время подготовки к Олимпиаде, организм тут же взял свое.

Вы сами видите все эти возрастные изменения. Тут два варианта: либо она борется, либо она отпускает ситуацию – всё будет зависеть только от нее.

Судя по тому, что она участвует в стартах и не брала официально никакой тайм-аут, значит, она пытается со своим телом сжиться. На втором этапе Саша уже выглядела лучше, чем в Сочи. Видно, что процесс идёт, но, я думаю, ей будет очень непросто.

Она у нас девочка целеустремленная, поэтому должна весь свой характер направить в нужное русло. Сейчас важно ее поддерживать психологически.

Исполнит ли Трусова еще когда-нибудь пять четверных прыжков? Если не забегать на много лет вперед, а взять ближайший сезон, то пять четверных – это уже история из области фантастики, один-два квада сделает – уже хорошо.

Это ей по силам, если она приведет свое тело в порядок», – сказала Гончаренко.

Уникальный турнир фигуристов: Тутберидзе против Плющенко, Трусова снялась, а Туктик готовит прыжок в историю