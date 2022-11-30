«Стало интересно увидеть себя иначе». Валиева выложила арты, созданные с помощью искусственного интеллекта
Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала несколько артов, созданных с помощью искусственного интеллекта.
«Наверное, многие из вас видели, что сейчас появилась возможность создавать необычные арты с помощью искусственного интеллекта.
Мне тоже стало интересно увидеть себя иначе, поэтому я загрузила несколько своих фото в специальную программу, а через 20 минут получила 100 изображений с новой версией себя. Делюсь самыми необычными.
Как вам такая Камила Валиева?» – написала спортсменка.
Комментарии