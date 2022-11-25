Софья Шевченко: «У нас нет сейчас международных соревнований, за это время танцоры приобретут опыт и вернутся взрослыми, скатанными парами»

Российская фигуристка , ранее выступавшая в танцевальном дуэте с , считает, что смена поколений пойдет на пользу российским танцам на льду.

«Некоторое обновление – это всегда хорошо, нужно идти вперед, развиваться. Ситуация складывается так, что у нас нет сейчас международных соревнований, за это время все успеют приобрести опыт и выйти на международную арену взрослыми, скатанными парами. Новые пары катаются на другом уровне», – сказала Шевченко.

«Провала в танцах нет, просто это идет другое поколение. Сейчас действительно будет жесткая конкуренция среди дуэтов, которые не так долго катаются на взрослом уровне, будет поинтереснее наблюдать, кто будет прорываться вперед», – добавил Еременко.