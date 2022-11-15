Фигуристы «Хрустального» выиграли четыре вида на первом этапе «Битвы школ», у «Ангелов Плющенко» – две победы

Фигуристы «Хрустального» победили в четырех видах из восьми на первом этапе юношеских соревнований «Битва школ».

В турнире принимают участие спортсмены в возрасте 6-12 лет из 20 спортивных школ, в том числе академии «Ангелы Плющенко», школ ЦСКА, «Янтарь», «Олимп» и других.

Соревнования проходили среди команд I и II юношеского разряда, а также I и II спортивного разряда в мужском и женском одиночном катании по произвольной программе.

Ученики «Хрустального» одержали победы во втором спортивном разряде у девочек (Полина Шешелева), втором спортивном разряде у мальчиков (Артем Федотов), первом спортивном разряде у девочек (Маргарита Базылюк) и первом спортивном разряде у мальчиков ( ).

Фигуристы из «Ангелов Плющенко» победили во втором юношеском разряде у мальчиков (Аброр Нурмаматов) и первом юношеском разряде у девочек (Анастасия Шестакова).

Фигуристы частных школ выиграли во втором юношеском разряде у девочек (Милослава Ким) и первом юношеском разряде у мальчиков (Михаил Луцык).

В рамках турнира «Битва школ» состоятся еще шесть этапов. В финал, который пройдет 1 июня 2023 года в «Мегаспорте», попадут пять победителей этапов и две команды с наивысшей суммой баллов по результатам произвольной программы из первой подгруппы и четыре команды с наивысшей суммой баллов из второй.

По результатам финала планируется создать детскую сборную города Москвы по фигурному катанию с перспективой подготовки к Олимпиаде-2030.