Анна Щербакова: «Фигурное катание – прекрасный вид спорта, который был, есть и будет независимо от сложившейся ситуации»

Олимпийская чемпионка высказалась о будущем фигурного катания в России на фоне отстранения от международных стартов.

«Фигурное катание – прекрасный вид спорта, который был, есть и будет независимо от сложившейся ситуации.

У нас есть поддержка болельщиков и федерации, которые поддерживают не только сборников, но и совсем юных фигуристов.

Хочется пожелать юным фигуристам совершенствоваться и добиваться целей, может быть, кратковременных.

Я всегда ставила перед собой цели на ближайшее время – выучить новый прыжок, например», – сказала Щербакова на пресс-конференции Кубка московского спорта.

Почему турнир фигуристов не собрал 3-тысячник, а на шоу Плющенко в этот же день – 12 тысяч? Знаем ответ – побывали и там, и там