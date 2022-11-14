Косторная о повышении возрастного ценза: «Это классно. Пока вы в возрасте 14-16 лет, то вы должны соревноваться в своей категории»

Чемпионка Европы по фигурному катанию поделилась мнением о повышении возрастного ценза в женском катании до 17 лет.

Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей взрослого финала Гран-при в 16 лет.

«Это классно. До определенного возраста, когда ты более подвижный, ты можешь делать определенные вещи. Когда ты уже во взрослом возрасте, то тебе эти вещи даются с большим трудом. Ну понятно, что человек в 25 лет не выйдет и не прыгнет все четверные в программе. Это нереально. У девочек. А вот в 15-16 об этом можно подумать.

Поэтому я считаю, что пока вы в возрасте 14-16 лет, то вы должны соревноваться в своей категории, где тоже могут делать такие же вещи. А не то, что «я выйду среди старших, которые не могут этого сделать, и выиграю. Фига себе я молодец!», – сказала Косторная в эфире ТК «Тульский 1».

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Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так