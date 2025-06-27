Тарасова о допуске российских спортсменов: «Судя по всему, Ковентри продолжает линию, которая была при Бахе»

Тарасова считает, что Ковентри продолжает линию Баха в вопросе допуска россиян.

23 июня Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). Она сменила на этом посту Томаса Баха.

«У меня не было никаких ожиданий в связи с ее вступлением в должность. Не ждала, что она придет и на следующий день нас допустит. Ведь она тем самым показала бы, что человек, который был до нее, все делал неправильно.

Видимо, в МОК считают, что они боги, и без них ничего не будет. Но на самом деле это без спортсменов и тренеров ничего не будет. Они буквально уничтожают атлетов из нашей страны.

В фигурном катании мы возглавляли пьедесталы во всех дисциплинах на протяжении десятилетий. И вопрос с допуском россиян сейчас самый главный для всего фигурного катания. Судя по всему, Ковентри продолжает линию, которая была при Бахе», – сказала Татьяна Тарасова.

«Мы же можем только смотреть за ситуацией, никакого участия в ней мы не принимаем. Так выстроена система в том же фигурном катании. Фамилии меняются, а суть остается прежней. Когда-нибудь они нас допустят – когда уже нельзя будет держать в изоляции. А пока можно, все останется как есть. Это мое мнение», – добавила заслуженный тренер СССР.