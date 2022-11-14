Алена Косторная: «Фигурное катание называется фигурным, а не прыгательным. Важно, чтобы была гармоничность»

Чемпионка Европы по фигурному рассказала о том, что ей больше всего нравится в фигурном катании.

– Что важнее – психология или физические данные?

– Психология. Потому что физические данные можно развить. А голову лечить сложнее.

– Как вылечить голову? Мандраж? Может, у вас есть какие-то приемы.

– Я люблю выступать, я люблю работать на публику, мне это нравится. Поэтому для меня это не что-то страшное, это приемлемая обыденность. Все комфортно, все как всегда. А для кого-то наоборот – он приходит речь сказать куда, да или просто тост на дне рождения сказать – и стоит.

– Для вас что интереснее катать – с артистической точки зрения или что-то сложное?

– Фигурное катание называется фигурным, а не прыгательным. Поэтому для меня интереснее смотреть целостность. Для меня важно, чтобы была гармоничность. Как вторая оценка, так и прыжковая. То есть не так, чтобы прыжки покрывали всю вторую оценку или наоборот. Все должно быть вместе, – сказала Косторная в эфире ТК «Тульский 1».