Елена Вайцеховская: «Валиева была настолько хороша в первом взрослом сезоне, что сейчас все программы выглядят как попытка догнать ушедший образ»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от коротких программ у женщин на этапе Гран-при России в Казани.

Первой стала , второе место – у Вероники Яметовой, третье – у .

«Пока самое сильное впечатление этапа Гран-при в Казани – Ксения Синицына. Фантастический талант – так акварельно катать Чайковского, не упуская ни одного нюанса музыки, и сохранять эту акварельность от первого до последнего звука. Подобной тонкости восприятия нет, на мой взгляд, ни у одной из действующих прим, включая Валиеву.

У Камилы другая проблема. Она была настолько хороша в своем первом взрослом сезоне, что сейчас все программы выглядят как попытка догнать некий ушедший образ. И пока в этой гонке Камила проигрывает. Но катается, старается, вытаскивает прыжки – и за это отдельный респект», – написала Вайцеховская.

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