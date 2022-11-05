Татьяна Тарасова: «Я не в больнице»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не находится в больнице.
Сегодня продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух сообщил, что у Тарасовой ухудшилось самочувствие, из-за чего она пропустила съемки нового выпуска шоу.
«Я не в больнице», – сказала Тарасова.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Тарасова попала в больницу.
Татьяна Тарасова сообщила, что находится в больнице. Ранее она пропустила съемки «Ледникового периода»
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