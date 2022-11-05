Авербух об отсутствии Тарасовой на съемках «Ледникового периода»: «Она снова себя не очень хорошо почувствовала. Но ничего страшного там нет»

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о состоянии Татьяны Тарасовой.

Сегодня сообщалось, что Тарасова отсутствует на съемках телепроекта. В восьмом выпуске ее заменит Елена Чайковская.

«К сожалению, Татьяна Анатольевна снова себя не очень хорошо почувствовала. Вчера была сложная съемка, после нее она сказала, что немного тяжеловато.

Сложно, потому что здесь много эмоций, много всего происходит. Но ничего страшного, экстраординарного там нет. Мы благодарны Елене Анатольевне Чайковской за то, что она нас поддержала.

И всегда ждем и надеемся на Татьяну Анатольевну», – передает слова Авербуха корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

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