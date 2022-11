Никита Михайлов: «Программы Трусовой будут видоизменяться в процессе сезона. Будем стараться сделать Сашу очень хорошей, классной»

Хореограф Никита Михайлов рассказал, что новые программы в течение сезона будут видоизменяться.

Трусова представила новые программы на этапе Гран-при России в Сочи, где стала третьей. В короткой фигуристка выступает под песню Индилы – Ainsi bas la vida. В произвольной – под микс песен J2 – I Believe I Can Fly (Epic Trailer Version) и Enryoki – When You Are High.

«Времени прошло мало для нашей работы, все-таки это достаточно длительный процесс, особенно когда человек приходит не в столь юном возрасте. Могу только сказать, что мы работаем.

Они (программы) будут видоизменяться в процессе сезона, как и со всеми спортсменами бывает. Работаем дальше, будем стараться сделать Сашу очень хорошей, классной, будем вкладывать в это наши силы», – сказал Михайлов.

