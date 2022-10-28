Федор Климов: «Летом Туктамышева была с нами на сборах, немного помогла. Ребята ее послушали с особым вниманием – это такой авторитет для них»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Федор Климов рассказал о том, как Елизавета Туктамышева помогла ему с подготовкой пары Карина Акопова – Никита Рахманин.
«Летом Лиза Туктамышева была здесь на сборах, они закончились, она оставалась на шоу. Пару дней у нее было свободных, я ее позвал. Она откликнулась, немного помогла.
Ребята ее послушали с особым вниманием. Это такой авторитет для них, что-то скажет – уже хорошо», – сказал Климов.
Карина Акопова: «Уверена, что из Туктамышевой получится очень хороший тренер»
Акопова о тренировках с Туктамышевой: «Я прыгала двойной тулуп, Климов сказал: «Тройной попрыгаешь вечером с Лизой». Она приходила и на следующий день»
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