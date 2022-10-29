Рика Кихира: «Не назову выступление в короткой ни хорошим, ни плохим. Орсер сказал, что это только начало»

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Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала возвращение на международные соревнования после перерыва из-за травмы.

В короткой программе на Гран-при Канады она заняла 8-е место, набрав 59,27 балла.

«Я бы не назвала сегодняшнее выступление ни хорошим, ни плохим. Уже во время шестиминутной разминки я почувствовала, что нахожусь не в лучшем состоянии. Это то, что я хочу улучшить перед произвольной программой.

Брайан (Орсер) сказал мне, что это только начало. Мы продолжим совершенствоваться. От травмы стопы я восстановилась не на 100%. Мы учитывали это в тренировочном плане, я не выкладывалась полностью и не тренировалась на максимуме», – сказала Кихира.

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