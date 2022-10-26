Белл о завершении карьеры: «Никаких сожалений. Хотя фигурное катание занимает особое место в моем сердце, я рада двигаться дальше»

Американская фигуристка Мэрайя Белл заявила, что не жалеет о решении завершить карьеру.

«Нет, совсем нет. Никаких сожалений. Честно говоря, не знала, что я буду чувствовать, но довольна нынешним положением дел.

Раньше я была так замкнута в себе и сосредоточена на ежедневных тренировках, что не всегда была в курсе происходящего вокруг...

Хотя фигурное катание занимает особое место в моем сердце, я рада двигаться дальше», – заявила Белл.

26-летняя Белл – действующая чемпионка США в одиночном катании. В этом году она также заняла 4-е место на чемпионате мира и 10-е на Олимпийских играх.

Чемпионка США по фигурному катанию Мэрайя Белл завершила карьеру