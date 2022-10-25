Бетина Попова: «В произвольной программе Хабибуллина и Княжук очень органичны и чувствуют себя в образах замечательно»
Хореограф Бетина Попова высказалась о выступлении Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на первом этапе Гран-при России, где они одержали победу.
«Ребята показали отличные прокаты обеих программ для начала сезона, ведь это всего лишь первый этап. Они справились со всеми техническими и хореографическими задачами.
С момента постановки (произвольная) программа ребят немного претерпела изменения, чтобы не терять качества технических элементов, и сейчас им все удобно, и в этой программе они очень органичны и чувствуют себя в этих образах замечательно», – сказала Попова.
В произвольной фигуристы выступают под Ave Maria.
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