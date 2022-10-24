Ренат Лайшев: «Абсолютно ожидаемая победа Валиевой. И не только специалистами, а для всех людей нашей страны она заслуживает эту победу»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» поделился эмоциями от победы на этапе Гран-при России в Москве.

«Великолепное выступление наших девушек, они принесли радость всем любителям фигурного катания. Несмотря на санкции и бойкоты, наши фигуристы находятся в великолепной форме и в состоянии, это оценивали зрители. В такую осенью погоду у всех на душе радость, спасибо ФФКР и всем тренерам.

Абсолютно ожидаемая победа Камилы Валиевой и не только специалистами, а для всех людей нашей страны она заслуживает эту победу. Дебют Софьи Акатьевой? У нас скамейка запасных в женском одиночном катании великолепная и приятно, что рождается еще одна звездочка», – рассказал Лайшев.