Гербольдт о том, почему Валиева обошла Акатьеву на Гран-при России: «Рейтинг, который есть у Камилы, никуда не делся. Он дает свои положительные плоды»

Бывшая российская фигуристка поделилась мнением о том, почему обошла Софью Акатьеву на этапе Гран-при России в Москве.

Акатьева в произвольной программе сделала два четверных и тройной аксель, Валиева упала с четверного тулупа.

«У Валиевой много других положительных качеств, за которые она набирает очки. Честно говоря, я не смотрела прокаты девушек, но наслышана, что Акатьева не докручивала четверные. Я думаю, из-за этого такой исход.

Ну и рейтинг, который есть у Валиевой, никуда не делся. Он дает свои положительные плоды», – рассказала Гербольдт.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!