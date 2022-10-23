Александр Самарин о призовых: «Деньги лишними не будут. Рад, что все-таки не с пустыми руками домой приду»

Фигурист Александр Самарин прокомментировал выступление на этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы» (3-е место).

«Вчера я говорил, что голова работает, а сегодня не работала. Но хорошо, что хотя бы в короткой она сработала. Сегодня были допущены наиглупейшие ошибки. Это, конечно, неприятно и многое подпортило.

Но были и положительные моменты. Сдвиг, по крайней мере, от контрольных прокатов есть, и это хорошо. Для первого старта неплохо.

Все-таки сезон у меня давно завершился, был большой перерыв, но от старта к старту все постепенно вспоминается, восстанавливается. Элементы готовы, осталось только в соревновательной атмосфере все это показывать», — сказал Самарин.

Также он высказался о призовых за бронзу на турнире.

«Мечты есть — это самое главное. Мои мечты – не ваши. Вчера Макс (Траньков) спрашивал: «На что потратишь?». Никогда не было проблемы с тратой денег, мне кажется, вообще ни у одного человека. Деньги лишними сейчас не будут. Рад, что все-таки не с пустыми руками отсюда домой приду.

В первую очередь хочу сказать большое спасибо моей команде за проделанную работу, за работу, которая нам еще предстоит, работу над ошибками. Спасибо большое нашей федерации за то, что проводит турниры. Я очень рад дебютировать на Гран-при России», — цитирует Самарина «Чемпионат».