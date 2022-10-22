Российская фигуристка поделилась впечатлениями от выступления на взрослых соревнованиях.

На этапе Гран-при России в Москве Акатьева идет второй после короткой программы, лидирует .

– Мне очень нравится, тут другая атмосфера. Конечно, больше ответственность. Сегодня немного не получилось – не знаю, из-за чего. Постараюсь исправиться и показывать хорошие результаты.

– У тебя не получился пресловутый тройной аксель. Многим показалось, и мне в том числе, что в самом начале программы тебе крикнули что-то – «Соня, давай» или что-то. Не могли ли тебя сбить этим?

– Обычно меня это не сбивает, я как-то в этот момент уже максимально в себе. Но кричали довольно-таки громко, меня это даже улыбнуло немного: уже почти встала в позу, а все еще кричат. Но обычно не сбивает, я стараюсь не обращать внимание.

– Что завтра? Какие планы? Сколько четверных, будешь ли биться?

– Постараюсь сделать то, что натренировала на данный момент. Постараюсь не волноваться сильно, делать то, что умею.

– На выходных успеваешь делать уроки, особенно когда идет турнир?

– Во время соревнований нет, только если вечером есть минутка свободного времени, делаю домашнее задание. Какие-то тетради с собой взяла, в этом году ОГЭ – нужно готовиться.

– А сейчас пойдешь учи уроки?

– Сейчас пойду разбирать ошибки, которые допустила в прокате. И чтобы отвлечься, позанимаюсь, – сказала Акатьева в эфире Первого канала.