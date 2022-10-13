Евгения Тарасова: «Переход в парное катание был одним из лучших решений. До 14 лет я была очень далека от парного катания и только наблюдала по ТВ»

Серебряный призер Пекина-2022 Евгения Тарасова, выступающая в дуэте с Владимиром Морозовым, рассказала о том, как переходила в парное катание.

«Я мало рассказывала о детстве, но до 14 лет я была о-о-о-очень далека от парного катания и только наблюдала по телевизору.

Мне очень нравилось смотреть, как делают поддержки и выбросы! И всегда представляла, как буду сама кататься в паре.

Несмотря на то, что пришлось переехать в другой город, переход в парное катание был одним из лучших решений!

Надеюсь, что этой маленькой историей получится вдохновить кого-то выбирать только то, что приносит удовольствие и идти за своей мечтой!» – написала Тарасова в соцсети.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря