Анна Щербакова представила кроссовер Omoda C5

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила автомобиль Omoda C5.

Китайская компания Chery сегодня анонсировала старт продаж кроссовера под брендом Omoda в России. Щербакова является амбассадором бренда.

«Omoda – это не просто про машины, это про определенный подход, про стиль, жизнь, моду, технологии, веру и заботу о будущем. Omoda создала свою вселенную, где есть место для совсем разных людей, не боящихся быть собой, уникальных, открытых новому.

Ведь в этом и прелесть всех нас – мы разные. Я рада быть у истоков зарождения целой метавселенной, и мы будем ждать новичков на борту», – сказала Щербакова.

«Рада, что стала частью команды и мне доверили такое ответственное задание – быть амбассадором бренда. Надеюсь, у нас еще множество интересных проектов, открытий впереди, и спасибо, что выбрали именно меня.

Кто знает, может, в будущем мне доверят сделать дизайн следующего автомобиля?» – добавила фигуристка.