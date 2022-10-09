Елена Соколова: «Тренер в работе с юниорами кнут применяет от безысходности. Если не можешь что-то донести до спортсмена – нужно разбираться в себе»

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Соколова рассказала о том, почему решила стать тренером.

– Что подвигло вас вернуться в фигурное катание в качестве тренера?

– На самом деле, не планировала и даже не собиралась тренировать. У меня в жизни все было замечательно, но в какой-то момент просто попросили прийти на каток и помочь. А фигурное катание – это, как наркотик, оно затягивает. Уйти с катка после того, как туда пришел, практически невозможно.

– Вы работаете не в «Самбо-70» или в ЦСКА, а в подмосковном Лыткарино, о существовании которого многие фанаты фигурного катания даже не подозревают.

– Не каждый же попадает в элитные школы! Если есть возможность помочь талантливым детям сделать первые шаги в фигурном катании, почему бы не сделать это в Лыткарино? Условия для занятий в нашей школе есть.

– Есть ли у вас тренерские амбиции?

– Если бы не было, даже не пришла бы на каток в качестве тренера.

– Вы получили журналистское образование. Почему не пошли по этой стезе?

– Всегда ценила журналистов и понимала, насколько сложна эта профессия. Некоторое время даже поработала по полученной специальности, но любым делом нужно заниматься профессионально. Совмещение профессий тренера и журналиста неизбежно приведет к тому, что в чем-то будешь деградировать.

– В тренерской профессии применяете больше кнута или пряника?

– Как-то не задумывалась над этим, но, поработав с такими мэтрами, как Кудрявцев и Мишин, понимаю: взрослый тренер в работе с юными спортсменами кнут применяет от безысходности. Если ты не можешь что-то донести до своего спортсмена, нужно разбираться в себе, – сказала Соколова.